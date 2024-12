Maroc: Métage 4.0 - Un pont entre étudiants et entreprises à l'ENCG Marrakech

Marrakech — Le Métage 4.0, initiative de l'École Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) de Marrakech, a rassemblé, vendredi, plus de 100 entreprises et des centaines d'étudiants dans un cadre propice à l'échange et à l'innovation.

Conçu comme une passerelle dynamique entre le milieu académique et le marché du travail, cet événement a offert une série d'activités interactives, allant des speed meetings aux ateliers pratiques, avec pour objectif de renforcer l'insertion professionnelle des étudiants tout en répondant aux besoins spécifiques des entreprises en compétences qualifiées.

Les participants ont notamment eu l'opportunité de perfectionner des aspects clés de leur employabilité, tels que la rédaction de CV, la préparation aux entretiens d'embauche et des exercices leur permettant de simuler les exigences réelles du monde professionnel, tout en valorisant leurs capacités.

Dans une déclaration à la MAP, le vice-président de l'Université Cadi Ayyad, chargé de la recherche scientifique, de la coopération et de l'innovation, Mohamed Hafidi, a souligné que cet événement est né de l'engagement de l'Université à consolider les liens entre l'univers académique et le milieu socio-économique.

"Le Métage 4.0 incarne notre vision de rapprocher nos étudiants du marché du travail, tout en les dotant des outils nécessaires pour relever les défis d'un environnement en perpétuelle mutation", a-t-il affirmé.

Selon lui, cet événement offre aux étudiants une plateforme pour explorer les attentes du marché, tout en mettant en valeur leur potentiel à travers des activités ciblées et des interactions directes avec les entreprises partenaires.

De son côté, Tarik Zahrane, directeur adjoint de l'ENCG Marrakech, a salué la pertinence de cet événement dans le contexte actuel du marché de l'emploi.

De son avis, le Métage 4.0 représente bien plus qu'une simple rencontre : "C'est une véritable plateforme d'échanges où les entreprises viennent à la rencontre des talents de demain, et où les étudiants, de leur côté, prennent conscience des attentes et exigences du milieu professionnel."

Et de souligner l'impact stratégique de cette initiative sur la formation et l'accompagnement des étudiants. "En réunissant des entreprises de renom et des jeunes talents en quête de réussite, nous avons créé un espace où la théorie rencontre la pratique, et où des synergies se forment naturellement. Ce type de collaboration est essentiel pour répondre aux défis actuels du marché du travail", a-t-il conclu.

L'événement s'est conclu par une synthèse des opportunités identifiées, ainsi qu'un retour d'expérience des participants.