Maroc: L'Agence Bayt Mal Al Qods prend part au 2è Salon international du livre Enfant et jeunesse

Rabat — L'Agence Bayt Mal Al Qods, relevant du Comité Al-Qods, participera à la 2ème édition du Salon international du livre Enfant et jeunesse, prévue du 14 au 22 décembre à Casablanca, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Lors de cet événement, initié par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, l'agence lancera les applications "HAYYA" destinées aux enfants et jeunes pour les divertir et les édifier sur les vertus de la ville sainte, indique l'agence dans un communiqué.

Ces applications comprennent 10 épisodes d'animation 3D, intitulés "Les cinq clés d'Al Qods", qui racontent l'histoire de cinq enfants, de nationalités et de religions différentes, qui s'affrontent pour remporter un concours d'observation dans la ville sainte, qu'ils visitent pour la première fois avec leur grand-père Moussa Al Reda, l'un des descendants des moudjahidines marocains ayant épaulé Salaheddine Al Ayyoubi lors de la conquête d'Al Qods.

En plus des épisodes animés, des affiches de réalité augmentée (Augmented reality) seront mises en place pour faciliter l'interaction des enfants avec les protagonistes de l'histoire au cours de leur périple entre Rabat, Tétouan et Al Qods, dans une oeuvre d'art produite au Caire, combinant l'histoire écrite et animée, des applications électroniques sur différents supports ainsi que des marionnettes symbolisant la clé du retour et l'olivier de la paix.

Par ailleurs le 16 décembre, l'Agence Bayt Mal Al Qods organisera un séminaire sur le thème "Littérature pour enfants et jeunes palestiniens" avec la participation de Ziad Khaddash et Fares Sabaaneh, deux écrivains palestiniens spécialisés dans la littérature pour enfants, accompagnés de l'artiste visuel Shihab Qawasmi, créateur de bandes dessinées, et Mohamed Radouan du Maroc, auteur de la série "Cahiers Maqdissi".

Lors de cet événement, l'Agence présentera ses publications destinées aux enfants et aux jeunes et consacrera un espace offrant aux enfants marocains la possibilité de communiquer avec leurs pairs palestiniens, à travers des cartes de voeux que l'Agence met à leur disposition, comprenant des expressions de solidarité et de compassion, et qu'elle remettra ensuite aux enfants palestiniens.

Par ailleurs, des produits d'origine palestinienne seront aussi mis en vente et dont les recettes serviront à financer les projets mis en oeuvre par l'agence à Al Qods.