Maroc: Taourirt/INDH - 51 projets approuvés pour l'amélioration du revenu et l'insertion économique des jeunes

Taourirt — Le Comité provincial de développement humain (CPDH) à Taourirt, a approuvé lors d'une réunion tenue, jeudi au siège de la province, 51 projets dans le cadre du programme d'amélioration du revenu et d'insertion économique des jeunes, pour une enveloppe budgétaire de plus de 5,638 millions de dirhams.

Cette réunion, présidée par le gouverneur de la province de Taourirt, président du CPDH, Badr Boussif, a également été marquée par l'adoption d'une convention de partenariat relative à la mise en oeuvre du programme d'amélioration du revenu et de l'insertion économique des jeunes, dans le cadre de la Phase III de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), à travers deux plateformes des jeunes dans les villes de Taourirt et d'El Aïoun Sidi Mellouk.

Le comité a également approuvé une convention de partenariat relative à la réalisation d'un programme de soutien aux activités génératrices de revenus au profit des femmes en situation difficle et des personnes en situation de handicap dans la province de Taourirt.

S'exprimant à cette occasion, M. Boussif, a relevé que ces projets et opérations programmées par le CPDH dans la province de Taourirt au titre de l'année 2024, mettent l'accent sur le développement des infrastructures, le renforcement de l'accès aux services de base, en plus de l'importance particulière accordée à la promotion du capital humain, à la lutte contre la précarité, au soutien à la santé maternelle et infantile, ainsi qu'à la santé scolaire, à l'encouragement de la scolarisation et de la lutte contre le décrochage scolaire, ainsi qu'à l'amélioration des revenus et à l'insertion économique des jeunes.

Le gouverneur a par ailleurs, appelé les membres du CPDH, les présidents des comités locaux et les représentants des secteurs gouvernementaux, à s'engager davantage dans ce chantier Royal, à travers une action concertée et constructive, en veillant au suivi de l'exécution de ces projets dans les délais impartis, en vue de garantir un développement durable.

Ces efforts permettront d'améliorer les conditions de vie des populations cibles, de renforcer les indicateurs de développement humain, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation, de créer des opportunités d'emploi au niveau local, d'insérer les jeunes dans l'économie et d'élargir l'accès aux infrastructures et aux services sociaux de base.

Cette réunion s'est notamment déroulée, en présence des présidents des comités locaux de développement humain, de présidents des services déconcentrés des secteurs gouvernementaux et d'associations de la société civile membres du comité.