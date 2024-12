Sénégal: Révocation de Barthelemy Dias à la Mairie de Dakar sur fond de tensions

A la suite de sa révocation au poste de Maire de Dakar, Barthelemy Dias avait prévu de faire une déclaration ce vendredi 13 décembre à 16h. ce rendez-vous avec la presse a fini au cafouillage à cause des forces de l’ordre qui ont dispersé la foule. Cette situation n’a pas empêché au maire déchu de tenir sa déclaration.

Selon lui, il est face à un Etat dictateur et populiste qui use de son plein pouvoir dans le but de l’empêcher d'appliquer ses droits. Pour lui, tous ce qu’ils savent faire c’est établir des rapports de forces au moment où les gens souffrent de la cherté de la vie.

Ces mots seront accompagnés d'une intervention brusques et violentes des forces de l'ordre qui ont fini par s'introduire dans la salle ou se passer la conférence de presse et de les disperser une deuxième fois.

Cette même situation qu'il qualifie de manœuvre injuste à l'encontre de sa personne a rendu furieux les sympathisants de Barthelemy Dias qui criait " Sonko dictateur".

A moins d'une année de gouvernance, on assiste à une phase qui n'honore pas la démocratie sénégalaise après les récentes épisodes que le peuple a vécus causant des pertes en vie humaine impuni à ce jour.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, Taxawu Senegaal exprime « son indignation la plus vive et condamne avec la plus grande fermeté la décision arbitraire du Préfet de Dakar visant à prononcer la démission du Maire, Barthélémy Toye Dias, de la ville de Dakar ».

Selon les membres de Taxawu Senegaal, cette initiative à l’encontre de Barthelemy Dias marque une nouvelle étape dans ce qui se manifeste comme une entreprise systématique de confiscation de la volonté populaire et de liquidation d’un adversaire politique gênant.

Cela constitue une énième entorse aux principes fondamentaux de la démocratie et une atteinte grave à la souveraineté du peuple en huit mois de gouvernance, indique le communiqué.

Face à cette situation, Taxawu Senegaal réaffirme dans leur communiqué leur « engagement indéfectible à défendre les droits de Barthélémy Dias, député-maire légitime de la ville de Dakar, et à s’opposer sans relâche à cette décision injuste et arbitraire ».

Pour rappel le Préfet de Dakar a officiellement acté la démission de Barthélémy Dias de son mandat de conseiller municipal de la Ville de Dakar. Dans une notification datée du 11 décembre 2024, le préfet, par l’intermédiaire de son adjoint Mamadou Lamine Ngom, a pris cette décision en s’appuyant sur les articles L.29, L.30 et L.277 du Code électoral.

Pour le moment, Barthelemy Dias ne sait pas encore avouer vaincu, car il a annoncé d’interjeter appel et de faire un recours dans les plus brefs délais.