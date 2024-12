Maroc: Recensement général du cheptel national - Les enquêteurs à la rencontre des éleveurs à Drâa-Tafilalet

Errachidia — L'opération de recensement des troupeaux d'ovins et de caprins au niveau de la région de Drâa-Tafilalet lancée en décembre, se poursuit dans de bonnes conditions et dans le cadre d'une large adhésion des éleveurs.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du recensement général du cheptel national au titre de l'année 2024, lancé par le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts, ainsi que l'Association nationale des éleveurs ovins et caprins (ANOC), sous le slogan "Notre bétail est la fortune de notre pays", visant à fournir des données actualisées sur le cheptel national d'ovins et caprins, sa composition et sa répartition géographique.

Ainsi, une centaine d'enquêteurs de terrain ont été mobilisés au niveau de la région de Drâa-Tafilalet, pour collecter les données sur le nombre de têtes de bétail selon la race, l'espèce, le sexe et les catégories d'âge.

Au niveau de la commune d'El Kheng (Province d'Errachidia), les enquêteurs dotés des moyens logistiques et techniques nécessaires multiplient les visites auprès des éleveurs avant de consigner les données dans des formulaires spécialement conçu à cet effet.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de service des statistiques agricoles à la Direction régionale de l'agriculture de Drâa-Tafilalet, Moha Oujghou, a indiqué que l'opération de recensement des troupeaux d'ovins et de caprins concerne plus de 78.700 éleveurs répartis sur les cinq provinces de la région de Drâa-Tafilalet.

Et de préciser que 21 enquêteurs de terrain ont été mobilisés pour collecter les données auprès de 19.600 éleveurs que compte la province d'Errachidia, notant que l'opération de recensement se déroule dans de bonnes conditions en coordination avec les autorités locales.

Pour sa part, Ismail Timouri, chercheur-enquêteur auprès de l'ANOC, a indiqué que l'opération de recensement se poursuit en toute fluidité, en coopération avec les éleveurs, les autorités locales et la Direction régionale de l'agriculture, ajoutant que les enquêteurs font du porte-à-porte pour recueillir les informations nécessaires et mènent aussi des visites chez les nomades dans les zones montagneuses qui dépendent toujours des déplacements pour assurer l'herbe et les végétaux à leurs troupeaux.

Cette opération de recensement du cheptel national s'inscrit dans le suivi de la dynamique de la filière des viandes rouges et dans le cadre du programme de protection du bétail national et de sa restructuration adoptée par le ministère de tutelle.

Cette opération permettra également d'esquisser une politique de développement globale et intégrée pour promouvoir le secteur des petits ruminants, renforcer sa capacité de résilience dans le contexte des changements climatiques et les contraintes internationales afin de préserver la souveraineté alimentaire du pays.