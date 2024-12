Afrique: Réforme du Conseil de sécurité - Le Maroc est le mieux placé pour représenter le continent (M. Hilale)

Rabat — Le Maroc est le pays le mieux placé et qui dispose de la plus grande "légitimité" pour représenter le continent africain en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, a affirmé, vendredi à Rabat, l'ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès des Nations Unies à New York, Omar Hilale.

Dans une interview avec la MAP, en marge des travaux de la 13ème édition de la Conférence internationale annuelle du Policy Center for the New South (PCNS) "The Atlantic Dialogues", M. Hilale a souligné que le Royaume, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a justement cette capacité de représenter le continent et de défendre les causes et les intérêts de l'Afrique.

"Le Royaume est éligible à devenir membre du Conseil de sécurité parce que, tout simplement, le critère fondamental pour devenir membre est de contribuer à la paix et la sécurité dans le monde notamment en contribuant aux forces de maintien de la paix", a expliqué l'ambassadeur.

A cet égard, il a rappelé que depuis les années 1960, le Maroc a été parmi les pays les plus constants à déployer ses soldats dans le cadre des missions de maintien de la paix de l'ONU dans les quatre coins du monde.

L'ambassadeur marocain a souligné que les Forces Armées Royales ont joué un rôle fondamental notamment en Afrique, grâce à leur connaissance de la culture africaine et de la langue, mais aussi par l'action sociale en faveur des populations et la promotion du dialogue entre les différentes communautés, conformément aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi.

L'autre critère pour contribuer à la sécurité internationale est la démocratie, a poursuivi M. Hilale, soulignant que le Royaume, État démocratique et de droit, reste attaché aux valeurs universelles et au respect de la Charte et des principes des Nations Unies.

Il s'agit également de la capacité du Royaume à représenter le continent africain et défendre les causes et les intérêts de l'Afrique et de ses pays, a ajouté le diplomate marocain, mettant en exergue la solidarité agissante du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, avec les États africains.

Le Maroc est aussi pleinement investi dans la coopération bilatérale et trilatérale, outre ses efforts et initiatives en matière de médiation, a-t-il noté, ajoutant que le rôle et l'action du Royaume dans le domaine de la coopération et de l'assistance humanitaire ont été reconnus et salués par les Nations Unies.

"De ce fait, le Maroc a des atouts qui lui permettent légitimement d'être éligible, le moment venu, à un poste permanent au sein du Conseil de sécurité", a assuré M. Hilale.

L'édition 2024 des "Atlantic Dialogues" (12-14 décembre) porte sur une variété de sujets d'ordre économique et géopolitique, reflétant les mutations d'un Atlantique élargi et mieux intégré, à travers des panels, des tables rondes et d'autres sessions collaboratives.

Les débats s'articulent autour notamment de la diplomatie culturelle, le paradigme de la sécurité régionale, les infrastructures intelligentes et la régulation de l'intelligence artificielle, ainsi que d'autres enjeux mondiaux.