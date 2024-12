Maroc: Safi - Focus sur les acquis du pays dans le domaine de la consécration des droits de l'Homme

Safi — Des experts et chercheurs ont mis en exergue, vendredi à Safi, les réalisations et les acquis engrangés par le Maroc dans le domaine de la préservation et la consécration des droits de l'homme.

S'exprimant dans le cadre du 1er Forum national universitaire organisé en célébration de la Journée internationale des droits de l'Homme sous le thème "Les droits de l'Homme, un levier pour l'État social", les académiciens et chercheurs participant à cette rencontre de deux jours ont passé en revue l'évolution des droits de l'homme durant les dernières décennies, ainsi que le rôle de l'université, la société civile et les ONGs dans la protection des droits humains.

Intervenant à la cérémonie d'ouverture de ce forum, Driss Lagrini, président du Laboratoire des Etudes Constitutionnelles et d'Analyse des Crises et des Politiques (LECACP) de la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech, a souligné que cette rencontre constitue une occasion importante pour rappeler les efforts déployés par le Maroc en matière de protection des droits de l'homme.

Dans ce sens, M. Lagrini a relevé que le Royaume a accompli, lors des 25 dernières années, des progrès significatifs dans ce domaine grâce à des réformes constitutionnelles, législatives et institutionnelles, ainsi qu'à l'adoption de politiques publiques visant à renforcer les droits de l'homme dans la pratique, précisant que cette dynamique importante a contribué au renforcement du système des droits de l'Homme dans un contexte international marqué par un intérêt croissant pour les questions de démocratie et de droits de l'homme.

Rappelant l'engagement indéfectible du Maroc en faveur de la protection des droits de l'homme tels qu'universellement reconnus, il a rappelé, à cet égard, la constitutionnalisation des droits et libertés et un ensemble d'institutions concernées par la protection des droits de l'homme, outre la ratification de plusieurs accords et traités dans ce domaine.

Dans le même sillage, le doyen de la Faculté polydisciplinaire de Safi, Abdessamad Charif, a indiqué que le Maroc ne peut qu'être fier de ses réalisations en matière de consécration des droits de l'Homme sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, mettant l'accent sur les efforts consentis pour parvenir à un équilibre conciliant exigences du développement économique et social et garantie des droits et libertés individuels et collectifs.

Depuis l'accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux ancêtres, le Maroc a enregistré des avancées importantes dans divers domaines, plus particulièrement en matière des droits et libertés, a-t-il affirmé, rappelant, dans ce contexte, la réforme constitutionnelle de 2011.

Le représentant de l'Institution du Médiateur du Royaume, Issam Azzouzi, a, pour sa part, mis en exergue l'importance de cet organe en tant que mécanisme constitutionnel, relevant que la création de cette instance témoigne de l'évolution que connaît le Royaume en matière des droits de l'homme.

"L'Institution du Médiateur du Royaume est déterminée de manière continue à soutenir tous les projets de recherche et études universitaires traitant de la médiation institutionnelle et des diverses problématiques liées aux droits de l'Homme dans toutes leurs dimensions", a-t-il insisté.

Cette première journée du forum a été marquée par la présentation d'une intervention de Ali Karimi, membre du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), axée sur l'évolution des droits de l'homme au Maroc.

Cette rencontre est organisée par la Faculté polydisciplinaire de Safi et le LECACP, en partenariat avec la Délégation interministérielle aux Droits de l'Homme, la Commission régionale des Droits de l'Homme (CRDH) de Marrakech-Safi, l'Institution du Médiateur du Royaume et l'Ordre des avocats de Safi.