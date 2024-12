Maroc: Dialogues atlantiques - Des panélistes appellent à une nouvelle vision de l'Atlantique basée sur la collaboration et l'innovation

Rabat — Des participants à un panel sous le thème "Au-delà de la fragmentation: construire des communautés d'intérêt atlantiques" ont appelé, vendredi à Rabat, à adopter une nouvelle vision de l'Atlantique basée sur la collaboration et l'innovation.

Lors de ce panel, organisé dans le cadre de la 13è édition de la conférence internationale annuelle du Policy Center for the New South (PCNS) "The Atlantic Dialogues", les panélistes ont souligné la nécessité d'édifier une communauté atlantique unifiée, au-delà des fragmentations actuelles. Ils ont ainsi insisté sur l'importance de favoriser une collaboration renforcée au niveau de l'ensemble des secteurs, mettant en exergue la centralité de l'engagement des jeunes dans cette dynamique.

Intervenant à cette occasion, Stephanie Miley, conseillère principale au Partenariat pour la coopération atlantique au Département d'État américain, a relevé l'importance de renforcer la collaboration entre le secteur privé et les organisations non gouvernementales, tout en mobilisant davantage de ressources et de moyens technologiques.

Il est également crucial d'aborder les enjeux actuels en offrant des réponses et des solutions collectives, a-t-elle ajouté, affirmant qu'il s'agit de l'unique moyen pour permettre des avancées significatives en termes de coopération et de collaboration.

Les jeunes, a poursuivi Mme Miley, manifestent un intérêt de plus en plus marqué pour la collaboration, ce qui démontre une volonté claire de collaborer au-delà des frontières et des différences.

Pour sa part, le président du Conseil mexicain des relations extérieures, Sergio Alcocer, a fait observer que le conseil s'efforce de réunir des experts issus de divers secteurs afin de rassembler leurs compétences et répondre aux défis globaux.

Il a expliqué qu'il est nécessaire d'adopter une approche scientifique et collaborative, tout en s'éloignant des clivages identitaires afin de concentrer les efforts sur des solutions innovantes.

Après avoir mis en avant l'importance de la coopération internationale, M. Alcocer a cité l'exemple du Maroc qui, après le séisme de septembre 2023, a su faire preuve de résilience grâce à un leadership éclairé et une solidarité exemplaire.

De son côté, Mamphela Ramphele, membre de "The Planetary Guardians", a relevé l'importance de dépasser les obstacles qui freinent la construction d'une communauté d'intérêt commun dans l'espace atlantique.

Elle a ainsi souligné qu'en suivant des modèles inspirants comme celui du Maroc, avec un leadership visionnaire, des avancées remarquables peuvent voir le jour.

Les périodes de crise exigent un retour aux fondamentaux, a-t-elle ajouté, rappelant la tradition africaine selon laquelle, lorsque l'on se perd, il est essentiel de revenir à la source et à la communauté pour puiser de la force.

L'édition 2024 des "Atlantic Dialogues" (12-14 décembre) porte sur une variété de sujets d'ordre économique et géopolitique, reflétant les mutations d'un Atlantique élargi et mieux intégré, à travers des panels, des tables rondes et d'autres sessions collaboratives.

Les débats s'articulent, notamment, autour de la diplomatie culturelle, le paradigme de la sécurité régionale, les infrastructures intelligentes et la régulation de l'intelligence artificielle, ainsi que d'autres enjeux mondiaux.