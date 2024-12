Maroc: Promotion de l'entrepreneuriat féminin - Signature d'une lettre d'intention entre la Région de Casablanca-Settat et l'AFEM

Casablanca — Le Conseil de la Région de Casablanca-Settat et l'Association des Femmes Chefs d'Entreprises du Maroc (AFEM) ont signé, vendredi, une lettre d'intention visant à soutenir la mise en oeuvre des axes "She Start" et "She Digital", contenus dans le programme "She Impulse" lancé par l'AFEM.

La signature de ce document, qui intervient à l'occasion de la présentation par l'AFEM de sa nouvelle feuille de route stratégique 2025-2026, placée sous le signe "She Impulse : Créateur de valeurs", s'inscrit dans le cadre du Plan de développement régional (PDR) Casablanca-Settat, notamment l'axe "Entreprise, Innovation et Emploi". L'objectif principal est de renforcer la compétitivité des très petites et petites entreprises (TPE/PME) portées par des femmes.

Bénéficiant du soutien du ministère de l'Industrie et du Commerce, de la Région Casablanca-Settat, la Banque Européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), TamwilCom, CIH Bank et l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), le programme "She Impulse" ambitionne de renforcer le rôle des femmes entrepreneures dans la création de valeur économique et sociale au Maroc.

Dans la pratique, il est destiné à favoriser l'innovation, la digitalisation, l'intégration des pratiques durables et l'ouverture des marchés internationaux, en plus de renforcer les capacités d'accès au financement pour les femmes entrepreneures et de promouvoir la régionalisation de l'entrepreneuriat féminin.

Dans une déclaration à la MAP, le président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maazouz, a souligné l'importance de ce partenariat pour la région. "Cet accord s'inscrit dans notre démarche de développement régional, avec un focus particulier sur l'intégration économique des femmes entrepreneures. Nous sommes heureux de nous associer à l'AFEM pour promouvoir la création d'entreprises et l'innovation dans notre région", a-t-il dit.

Et de poursuivre : "Cet accord marque un nouveau pas en avant dans le soutien à l'entrepreneuriat féminin dans la région Casablanca-Settat. Les programmes "She Start" et "She Digital" offriront aux entrepreneures des formations spécialisées, un accompagnement personnalisé, ainsi que l'accès à des ressources et outils technologiques pour les aider à développer des entreprises innovantes et compétitives".

L'objectif de cette rencontre, a soutenu M. Maazouz, est "de lancer un programme ambitieux pour l'entrepreneuriat féminin, en parfaite adéquation avec notre plan de développement régional, visant à intégrer économiquement les femmes, notamment à travers l'entrepreneuriat".

"Il s'agit d'un jalon important, celui de présenter la feuille de route de l'AFEM pour 2025-2026, qui repose sur cinq axes stratégiques : le digital "She Digital", le green "She Green", l'apprentissage avec la plateforme "She Learn", l'intégration des femmes dans l'industrie "She Industriel" et "She Start", a annoncé la présidente de l'AFEM, Leila Doukali, lors de sa présentation du programme.

"Le partenariat avec la région Casablanca-Settat constitue un soutien précieux pour les femmes entrepreneures", s'est-elle félicitée, soulignant qu'il permettra de renforcer le programme "She Start" et "She Digital" et d'accompagner encore plus de femmes dans la création et la gestion d'entreprises innovantes et durables".

Ce partenariat stratégique, a-t-elle relevé, vise à créer un écosystème favorable à l'entrepreneuriat féminin et à encourager les initiatives locales, contribuant ainsi au développement économique de la région Casablanca-Settat, notant qu'avec ce programme et les partenariats signés, l'AFEM entend transformer l'écosystème entrepreneurial marocain en favorisant l'excellence, l'innovation et l'inclusion des femmes dans les secteurs stratégiques de l'économie.

Cette cérémonie a été marquée, d'autre part, par la signature d'une convention entre l'AFEM et l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) pour soutenir les jeunes entrepreneures. Ce partenariat prévoit un appui aux initiatives de création d'entreprises et de startups, en facilitant l'accès à la propriété industrielle et en offrant des ressources pour la création et la croissance d'entreprises innovantes.