Congo-Brazzaville: Pêche - Le groupement Ku-Vub fait le bilan de ses activités

Après une année et demie d'activités, le groupement Ku-Vub a présenté, le 13 décembre, à la Chambre consulaire de Pointe-Noire les résultats du projet de mise en place d'un observatoire et entend promouvoir la transparence, le dialogue et le partage d'information avec le public en matière de gestion durable des ressources halieutiques au Congo.

En présence d'Antoine Missamou, directeur départemental de la pêche et de l'aquaculture de Pointe-Noire et du Kouilou, de Babacar Ba, assistant technique de l'Agence française de développement (AFD) dans le projet, des acteurs de la pêche et des parties prenantes, le groupement Ku-Vub (Association La Bouée Couronne, associations des patrons pêcheurs et artisans congolais, association de défense des droits des consommateurs du Congo) a fait la restitution des activités menées de mars 2023 à ce jour assortie de la validation des livrables.

Le Dr Alain Patrick Missamba-Lola, expert, chef de mission et coordonnateur du projet, a présenté aux parties prenantes les outils de la transparence et Willi Batetama, expert de la plateforme Digital/Site créée pour l'observatoire. Une plateforme accessible tout en garantissant la sécurisation et la sauvegarde des données.

Le chef de mission dans sa communication a mis l'accent sur les activités et les résultats obtenus en s'appuyant sur les enjeux de transparence et plus précisément par rapport aux standards de la FiTi (Fisheries Transparency Initiative). Eclatés en groupe de travail, les participants ont procédé à l'identification des indicateurs.

Les résultats issus des travaux ont été rendus en pleinière et feront l'objet des amendements en vue de leur validation par le ministère de l'Agriculture, l'Elevage et la Pêche, le bénéficiaire du projet. Des indicateurs qui sont, entre autres, la durée moyenne du repos biologique, les types et quantité d'espèces menacées pêchées, le taux de diminution annuelle d'espèces menacées, nombre de bateaux professionnels, quantité de pêchées vendues, nombre de quotas de pêche par espèces fixés...

Plusieurs activités ont été initiées par le groupement Ku-Vub conformément à son agenda. Ce sont l'analyse des enjeux de la transparence : identification des parties prenantes et recherche documentaire sur les pratiques de pêche et les réglementations ; état de besoin en formation : élaboration d'un rapport sur les besoins en formation des acteurs du secteur ; manuel de plaidoyer : création d'un manuel destiné à former les acteurs de la société civile ; compendium des lois et règlements : élaboration et mise en ligne d'un compendium regroupant les lois et règlements relatifs à la pêche.

Signalons que le projet mis en oeuvre par le Groupement Ku-Vub est financé par l'AFD, sur délégation de fonds de l'Union européenne dans le cadre du projet « Amélioration des conditions d'exercice de la pêche maritime et de la durabilité de sa gestion au Congo » qui fait partie du « Programme d'extension et de mise à niveau environnementale des infrastructures du Port autonome de Pointe-Noire ».

Il a permis de renforcer la transparence dans le secteur de la pêche, d'améliorer l'accès à l'information et de favoriser le dialogue entre les différents acteurs contribuant ainsi à une gestion plus durable des ressources halieutiques.