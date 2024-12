Afrique: Football féminin - Les Diables rouges engagées sur plusieurs tableaux

La Confédération africaine de football a procédé, le 12 décembre, au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine Maroc 2026.

Pas moins de trente-huit nations africaines se sont engagées dans cette campagne afin de décrocher l'une des 12 places qualificative pour la phase finale, en plus du Maroc, qualifié d'office en tant que pays hôte. Ce sera la troisième fois consécutive que le Maroc accueille la CAN féminine, « confirmant son rôle central dans le développement et la promotion de cette discipline sur le continent ». Les éliminatoires se dérouleront en deux tours au format aller-retour.

Les Diables rouges seniors dames savent à quoi s'en tenir. Le Congo sera reçu au premier tour par le Malawi. Le match aller est prévu pour le 17 février 2025 et le retour le 26 février de la même année à Brazzaville. Le vainqueur de cette double confrontation sera reçu au deuxième tour soit par l'Angola ou le Zimbabwe. Les matches de cette étape sont prévus pour les 20 et 28 octobre 2025.

Outre les seniors dames, le football féminin congolais sera sur deux tableaux dans les catégories inférieures. Excepté du premier tour des éliminatoires de la Coupe du monde des moins de 20 ans, le Congo sera reçu au deuxième tour par la Guinée-Bissau. La première confrontation se jouera entre le 19 et 21 septembre 2025 et la deuxième entre le 26 et 28 septembre.

Le vainqueur de cette double confrontation sera qualifié au troisième tour et recevra le gagnant du match (Soudan du Sud-Djibouti/Malawi-République centrafricaine). Le match aller se jouera entre le 6 et 8 février 2026 et le retour le 12 et 14 février . Le vainqueur jouera dans la première quinzaine du mois de mai le 4e et dernier tour au terme duquel seront retenues les quatre sélections africaines qualifiées pour la phase finale du Mondial en Pologne.

Engagées aux éliminatoires de la Coupe du monde 2025 au Maroc, les Diables rouges dames des moins de 17 ans connaissent elles aussi leur parcours. Le Congo recevra au premier tour le Bénin. Le match aller se jouera entre le 10 et 12 janvier 2025 et le retour le 17 ou le 19 janvier. En cas de qualification, les Diables rouges croiseront au deuxième tour soit la République démocratique du Congo et le Niger. Les matches vont se dérouler entre le 7 et 9 mars pour l'aller et le 14 et 16 mars pour le retour. Le troisième tour prévu pour 18-20 et 25-27 avril permettra de déterminer les qualifiées.