Tunisie: Médenine - Les agriculteurs et les propriétaires d'huileries reçus par le gouverneur

Le gouverneur de Médenine a effectué jeudi 12 décembre une journée de travail dans la délégation de Zarzis au cours de laquelle il a visité et contrôlé l'état et l'avancement de certains travaux ainsi que des projets appartenant à des secteurs variés.

Il a commencé par inaugurer une salle de classe construite par un citoyen à la mémoire de sa fille décédée et qui avait suivi ses études à l'école primaire Hichem-Hmadi, avant de se rendre à la plus ancienne école de la ville, l'E.P. Habib-Bourguiba, créée en 1898. À côté, il a fait un petit saut à la maison des jeunes pour étudier la possibilité de laisser les élèves du collège de la médina s'entraîner dans le stade de cette institution qui se trouve juste à côté.

Les problèmes fonciers étaient aussi à l'ordre du jour et ont été évoqués par les présents.

Pour le marché de gros municipal, il a insisté sur son aménagement le plus vite possible et son ouverture au public. Même chose pour le souk aux poissons. Quant au parc municipal, M. Taboubi a ordonné de régler la situation des véhicules et des motos saisis qui y sont entassés.

Les agriculteurs et les propriétaires d'huileries rassemblés devant le siège de la délégation depuis le matin, pour attirer l'attention des autorités et manifester leur mécontentement, ont été également reçus par le gouverneur. Ils ont discuté des problèmes à résoudre concernant le prix de l'huile d'olive et d'autres contraintes liées au secteur de l'agriculture cette saison .

Ainsi comme partout où il s'est rendu, le gouverneur était attentif et compréhensif aux remarques avancées par les citoyens. On espère bien que cette visite apportera du bien à la ville.