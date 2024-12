Tunisie: Du pays à l'Irak - L'héritage de Fathi Haddaoui salué à travers le monde arabe

La Tunisie pleure la perte de l'un de ses plus grands artistes. L'acteur Fathi Haddaoui est décédé jeudi 12 décembre 2024 à l'âge de 63 ans, après un combat acharné contre un cancer au poumon.

Connu pour son talent exceptionnel et sa carrière internationale, Fathi Haddaoui a marqué le théâtre, le cinéma et la télévision par ses interprétations inoubliables. Depuis l'annonce de sa disparition, le monde culturel tunisien et arabe est en émoi. Plusieurs artistes de renom, tels qu'Ayman Zidan et Dawood Hussein, ont exprimé leur tristesse et adressé leurs condoléances. Des minutes de silence ont été observées lors de représentations en Irak, témoignant de l'impact de l'artiste au-delà des frontières.

Khaled Bouzid, acteur et ami proche, a révélé à Mosaïque Fm que Fathi Haddaoui avait choisi de garder sa maladie secrète, préférant affronter cette épreuve dans la discrétion. Hospitalisé depuis plus d'un mois à l'hôpital militaire, il avait refusé toute médiatisation de son état de santé, souhaitant partir en paix.

Le cortège funèbre quittera aujourd'hui son domicile à La Marsa après l'arrivée de sa fille, actuellement aux États-Unis. Une prière funéraire sera effectuée à la mosquée Ahmedi, avant l'inhumation au cimetière de Bardo.

Fathi Haddaoui laisse derrière lui un héritage artistique immense, fruit de décennies de travail acharné et d'un amour inconditionnel pour l'art. Reconnu pour sa capacité à toucher toutes les générations, il était non seulement un acteur accompli mais aussi une figure humaine et humble.

La Tunisie perd un géant de la culture. Sa mémoire restera gravée à jamais dans l'histoire artistique du pays.

Paix à son âme.