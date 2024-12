Tunisie: Ligue des champions / Phase de groupes (3e journée) / EST-Pyramids FC (Ce soir à 20h00) - Pour marquer son territoire !

S'ils veulent aller loin dans cette Champions League, les "Sang et Or" doivent battre leur adversaire direct en phase de groupes. Pyramids FC, le concurrent direct de l'Espérance en groupe D, demeure un adversaire à prendre au sérieux.

Quand la machine "sang et or" carbure à plein régime, c'est difficile de l'arrêter. Sauf que, depuis le début de la saison, les "Sang et or" n'ont pas réussi à atteindre leur vitesse de croisière et à chaque fois qu'on pense que c'est le bon moment, une contre-performance vient rappeler que quelque chose manque encore.

C'était encore le cas la semaine dernière à Luanda où la bande de Laurentiu Reghecampf a laissé échapper une victoire qui lui tendait les bras, se contentant de tenir en échec Sagrada Esperança. Un score vierge qui ne reflète nullement les nombreuses occasions créées par les attaquants "sang et or".

Perspicacité et application

Ce soir, la question n'est pas de changer de joueurs, mais de les amener à s'appliquer tactiquement et à faire preuve de perspicacité dans les 30 derniers mètres. C'est la seule façon pour être efficaces et mettre la balle dans les filets et non pas de rater de peu le cadre à chaque grosse occasion créée, comme c'était le cas il y a une semaine à Luanda.

Cela dit, Abdramane Konaté doit retrouver la forme, lui qui était dans un jour sans face à Sagrada Esperança. Quant à Houssem Tka, il doit se montrer plus rapide dans la transition du jeu et dans les relais. Lui aussi n'a pas joué sur sa vraie valeur la semaine dernière. Ce soir, il ne faut pas s'attendre à des changements dans le onze de départ.

Laurentiu Reghecampf devra aligner les mêmes, avec Memmiche dans les bois, Bouchniba et Ben Hmida alignés respectivement sur les flancs droit et gauche, le duo Jelassi-Tougaï dans l'axe central, Aholou, Tka et Konaté composeront l'entrejeu; Mokwana et Belaïli animeront les couloirs droit et gauche de l'attaque et Rodrigues sera aligné en pointe. Les mêmes seront alignés, mais pas avec le même état d'esprit sûrement.

Laurentiu Reghecampf et ses joueurs savent que la victoire est impérative ce soir s'ils veulent aller loin dans cette Champions League et démontrer qu'ils sont favoris, d'autant qu'ils vont disputer le Mondial des clubs au mois de juin.

De plus, Pyramids FC est coleader. Ce soir, il y aura la manche aller dans le duel direct pour le leadership du groupe que l'Espérance doit remporter coûte que coûte. Sinon, elle risque de se compliquer la tâche pour la suite de son parcours en phase de groupes et pas seulement contre Pyramids.

Cela dit, ils seront 35.000 supporters à être autorisés à assister au match, ce soir, dont 10.000 abonnés. Le virage sera ouvert. Tous les ingrédients de la réussite sont là, il ne reste que de foncer vers les trois points.