Madagascar: Multimédia - Un concours de créativité ouvert aux entreprises

La « Nuit de la Publicité et de la Créativité », un concours pour célébrer l'innovation. Le 14 février 2025 marquera la toute première édition de la « Nuit de la Publicité et de la Créativité » (NPC), un événement inédit dédié à la mise en lumière de la créativité malgache dans le domaine de la publicité. Organisé pour tous les acteurs du secteur, ce concours vise à récompenser les productions les plus percutantes et innovantes des douze derniers mois.

Lors de la présentation officielle d'hier, les organisateurs ont dévoilé les différentes catégories de prix, incluant Meilleure production publicitaire, Meilleur placement produit, Meilleure campagne digitale, ainsi que Meilleur photographe et Meilleur spot radio. Les oeuvres en compétition devront démontrer originalité et maîtrise des nouvelles technologies publicitaires. Un jury international, composé de professionnels de la communication, du cinéma, de la photographie et de l'enseignement en publicité, sélectionnera les lauréats.

La NPC ne se limite pas à un simple concours : c'est un véritable rendez-vous pour les créateurs et les agents de communication. Les inscriptions seront ouvertes du 16 décembre 2024 au 24 janvier 2025.