Afrique: Kickboxing / Championnats d'Afrique - Madagascar brille avec dix médailles d'or

Belle moisson. La délégation massive de treize combattants a brillé aux championnats d'Afrique de kickboxing à Johannesburg, en Afrique du Sud, du 9 au 12 décembre. Sans conteste, Madagascar excelle plutôt, et depuis toujours, en sports individuels et surtout en sports de combat sur la scène internationale.

La délégation de la Grande Île a réalisé une performance extraordinaire en remportant dix médailles d'or, trois d'argent et deux de bronze à ce sommet continental. Exceptionnellement, la jeune Audrey Ny Oliva Razafindramanitra a réalisé un doublé en raflant l'or en kick light et en light contact, catégorie -46 kg. Le jeune Brown Manirisoa Gouar est sacré champion chez les -37 kg en kick light. Il a aussi décroché l'argent en light contact. Chez les seniors -67 kg, Birinod Lahamahavonjy a remporté la médaille d'or en low kick et Julio Flavio Ramilison, chez les -51 kg en full contact.

Deux autres combattants en low kick, en l'occurrence Rosalde Razafy Nomenjanahary et José Émile Randriamahazo, ont respectivement dominé chez les -57 kg et -81 kg. Deux autres ont remporté le métal précieux en K1, à savoir le champion du monde cadet Zafy Mariamo Justin, dit Lava Kely, chez les -57 kg, et Moustepha Star Nambinininjanahary chez les -63,5 kg.

Nalidah Marissa Randrianarivelo et Duco Vladis Osmane Randriamasiniaina se sont contentés, pour leur part, de la médaille d'argent. Les médaillés de bronze sont Arson Jean de Dieu Fidèle (Vaza) chez les -51 kg, et Lucas Andrianomentsoa chez les -47 kg. Ce sommet continental, qui a réuni cinq cent soixante-onze combattants venus de quinze pays, a été qualificatif pour le championnat du monde programmé en 2025.