Madagascar: Centre pénitentiaire - Les nouveaux détenus à Antanimora en baisse

Allègement. L'effectif des nouveaux détenus à la maison centrale d'Antanimora a diminué, selon le directeur régional de l'Administration pénitentiaire à Analamanga, Noelson Berthin Ramamonjisoa. « Toutes les personnes placées en détention préventive par le tribunal de première instance d'Avaradrano sont envoyées à la maison centrale d'Avaradrano et non plus à Antanimora.

D'où la baisse des détenus à Antanimora. Une centaine de prévenus sont enregistrés à Avaradrano actuellement », a-t-il déclaré lors de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, à la prison d'Antanimora, le mardi 10 décembre. Pendant cette journée, Antanimora enregistrait quatre mille neuf cent soixante-dix-sept détenus, soit près du quintuple de sa capacité d'accueil. « Ce chiffre est élevé, mais il stagne depuis l'ouverture de la nouvelle prison », indique une source à Antanimora.

Avaradrano, qui peut accueillir jusqu'à neuf cents détenus, a été créé pour faire face à la surpopulation carcérale à Antanimora. Pour alléger encore l'effectif de cette prison, les administrateurs pénitentiaires s'occupent également de la réinsertion sociale des détenus, pour éviter qu'ils y reviennent. Le taux de récidivisme atteindrait 45 %, selon une source auprès de l'administration pénitentiaire.

Ainsi, outre les formations en couture, en langue étrangère, en coiffure, entre autres, l'administration pénitentiaire explore aussi les talents des prisonniers. Comme lors de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, où des prisonniers ont montré leur talent en chant ou en sport, lors de l'événement culturel et sportif Artisport.

« La prison n'est pas seulement un moyen de punir. C'est un outil républicain et national, qu'on peut utiliser aussi comme un moyen de réinsertion. Le but du jeu, c'est de corriger, mais elle doit aussi servir comme un centre de formation, pour que ces personnes ne fassent plus les mêmes bêtises et qu'elles soient utiles à la société », a souligné Pierre Lachaud, qui a appuyé l'administration pénitentiaire à Antanimora dans l'organisation de la célébration de l'événement du 10 décembre.