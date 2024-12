Sénégal: SAINT-LOUIS / Suite à une panne de machine du forage de Youloure, dans la commune de Mbane - Les habitants privés depuis plus d'un mois du liquide précieux

C'est une colère bleue qui anime présentement les habitants de Youloure, village situé dans la commune de Mbane, dans le département de Dagana. Ils sont privés d'eau depuis plus d'un mois, suite à la panne de la machine de leur forage. Une situation insoutenable pour ces habitants qui ont fait face à la presse, avant-hier jeudi, et organisé un rassemblement pour dénoncer cet état de fait et alerter par la même occasion les autorités.

«C'est le moteur (du forage) qui est tombé en panne depuis plus d'un mois. Et, on avait espoir qu'il allait être réparé, mais en vain. Trop, c'est trop ! On a assez souffert et notre patience a des limites. Qu'on nous répare cette machine où nous nous ferons entendre», a mis en garde Assane Dieng, l'un des porte-parole du jour dudit village.

Les autorités sont invitées ainsi à diligenter au plus vite ce problème qui, selon ces habitants de Youloure, a trop duré.