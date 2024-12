Sénégal: Equipe nationale du pays - La FSF confirme Pape Thiaw

C'est officiel ! Près d'un mois après la fin de son intérim à la tête l'équipe nationale, Pape Thiaw a été officiellement choisi comme sélectionneur des Lions. La fédération sénégalaise de Football (FSF) a annoncé hier, vendredi 13 décembre, à l'issue de la réunion de son Comité exécutif, sa décision prise « à l'unanimité » de confirmer le choix de lui confier les rênes de la sélection.

Dans une vidéo rendue publique, le chargé de la Communication de la FSF Seydou Sané a justifié cette nomination par l'état de service au niveau des différentes sélections nationales, la qualification obtenue de manière convaincante à la CAN « Maroc 2025 ». Mais aussi pour d'autres critères fixés, dont une solide expérience en club ou en sélection nationale. Des atouts renforcés par l'option clairement affichée de la Fédération de promouvoir l'expertise locale.

Le technicien de 43 ans devrait signer un contrat d'un an et demi avec comme missions principales: amener le Sénégal au moins en finale de la CAN 2025 et qualifier les Lions pour la Coupe du monde 2026. La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a levé le voile sur le futur sélectionneur des Lions. Elle s'est prononcée officiellement en faveur de la reconduction de Pape Thiaw, à la tête de la sélection nationale du Sénégal.

Le comité exécutif a reconnu à l'unanimité la candidature de Pape Bouna Thiaw. Devenu intérimaire depuis le départ de Aliou Cissé, en octobre dernier, le technicien de 43 ans partait largement favori en remportant ses quatre matchs. Sans parler de sa victoire au dernier championnat d'Afrique des nations (CHAN) et l'avis favorable de nombreux techniciens et observateurs au niveau de la gestion du groupe et de ses choix tactiques.

Selon l'instance dirigeante du football, le choix se justifie par l'état de service au niveau des différentes sélections nationales avec une qualification obtenue « de manière convaincante » à la CAN « Maroc 2025 ». Comme il a répondu aux critères fixés par l'équipe du président Augustin Senghor, dont la détention d'un diplôme CAF ou UEFA Pro, une solide expérience en club ou en sélection nationale, ainsi qu'une connaissance approfondie du football africain.

« Pape Thiaw répond aussi à l'option de la Fédération qui a toujours prôné l'expertise nationale qui nous a valu de grands résultats» a déclaré Seydou Sané, chargé de la communication.

Cette nomination traduit dans la même dynamique la confiance dans le savoir-faire de l'expertise et met ainsi fin aux spéculations concernant d'éventuelles désignations d'anciens internationaux ou sélectionneurs étrangers.

Le nouvel entraîneur aura la lourde tâche d'écrire une nouvelle page de l'histoire des Lions, de maintenir le Sénégal au rang des meilleures nations du football africain et mondial. Il devrait signer un contrat d'un an et demi avec comme principales missions d'amener le Sénégal au moins en finale de la CAN 2025 et qualifier les Lions pour le Mondial 2026. Il ne reste désormais que la signature du Ministère des Sports qui a la prérogative, en termes de traitement salarial, de valider le choix de la Fédération.

Avant d'entamer son mandat, l'ancien attaquant des Lions de la coupe du monde 2002, devrait aussi composer le nouveau staff technique avec le choix des adjoints. « Le président a rendu compte à Madame le ministre des Sports. Une correspondance lui sera adressée dans ce sens pour matérialiser le choix. Nous avons tenu à informer la tutelle sur toutes les étapes processus », précise le responsable fédéral.

Le premier rendez-vous de Pape Thiaw est programmé au mois de mars 2025 avec les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le Sénégal tentera une nouvelle de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026 qui est une des fortes attentes du foot sénégalais. Les Lions vont effectuer le déplacement au Soudan, actuel leader du Groupe des qualifications avant de recevoir le Togo.