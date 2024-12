Sénégal: Révocation du mandat de conseiller municipal du maire Barthelemy Toye Dias - Taxawu Senegaal exprime son « indignation la plus vive et condamne »

La plateforme Taxawu Senegaal est monté au créneau pour dénoncer la décision arbitraire du préfet de Dakar, visant à prononcer la démission du Maire, Barthélémy Toye Dias, de la ville de Dakar. Dans un communiqué rendu public, cette structure politique fondée par l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, qui a également fait l'objet d'une révocation de son mandat par le Président Macky Sall en 2017, a exprimé « son indignation la plus vive » et condamné avec « la plus grande fermeté » cette « décision arbitraire » du préfet de Dakar.

En effet, accusant le pouvoir Pastef d'être derrière cette décision du préfet de Dakar, les responsables de Taxawu Senegaal estiment que cette démarche, « bien que dissimulée sous le vernis d'une « légalité » procédurale, relève en réalité d'une logique profondément politicienne et des usages politiques de l'administration ».

« Cette initiative incongrue, qui marque une nouvelle étape dans ce qui se manifeste à une entreprise systématique de confiscation de la volonté populaire et de liquidation d'un adversaire politique gênant, constitue une énième entorse aux principes fondamentaux de la démocratie et une atteinte grave à la souveraineté du peuple, en huit (8) mois de gouvernance PASTEF » dénoncent encore les responsables de Taxawu Senegaal, tout en réaffirmant leur engagement indéfectible à défendre les droits de Barthélémy Dias, député-maire légitime de la ville de Dakar, et à s'opposer sans relâche à cette décision injuste et arbitraire.