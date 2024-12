Sénégal: Sédhiou / Amélioration de l'environnement et des performances scolaires - Le déficit en personnel et les abris provisoires altèrent le défi

La carte scolaire de la région de Sédhiou peine toujours à se départir des déficiences caractérisées par la présence massive des abris provisoires et par le déficit constant en personnels enseignants. Le moyen et le secondaire cumulent un manque de 58 professeurs, alors que le cycle élémentaire est dégarni par la promotion des instituteurs en chargés de cours.

L'incidence sur la qualité des enseignements/apprentissages est sans appel. Des contre-performances matérialisent le diagramme des résultats, malgré les efforts des autorités de l'éducation à booster les indicateurs. L'ultime espoir repose sur la volonté affirmée du chef de l'Etat de corriger ces disparités.

La région de Sédhiou souffre bien souvent de déficit de personnels enseignants et ce, du préscolaire au secondaire en passant par le moyen. Cette situation résulte d'une extension constante de la carte scolaire, avec la propension de la scolarisation universelle de tous les enfants et les nouvelles créations de collèges de proximité qui s'en suivent. A cela s'ajoutent les départs massifs d'enseignants, sans que ce gap ne soit comblé.

A ce jour, le moyen et le secondaire totalisent un déficit de 58 enseignants dans la région. Au niveau de l'élémentaire, le manque se fait tout aussi bien sentir et a été même creusé aggravé par le recrutement des chargés de cours initialement en service dans ce cycle. Toutes situations qui astreignent les autorités de l'éducation à trouver des schémas d'adaptation comme les classes à double flux c'est-à-dire une classe pléthorique séparée en cohortes et les classes multigrade c'est-à-dire qui regroupent deux niveaux d'une même étape.

Si ce schéma reste jusque-là digeste dans le cycle élémentaire, il ne l'est pas toujours dans le moyen et le secondaire. Ce qui explique des manifestations de colère des élèves sous la crainte d'une réduction sensible du volume des enseignements/apprentissages en perspective des examens scolaires. Pour nombre de pédagogues interrogés, le recrutement massif d'enseignants s'impose pour accompagner les initiatives de la scolarisation universelle profitable à toutes les générations d'apprenants.

CES ABRIS PROVISOIRES QUI S'ETERNISENT !

Dans un tout autre registre, l'environnement scolaire de la région de Sédhiou est terni par la présence massive des abris provisoires. Malgré les ambitions du Programme de résorption des abris provisoires d'ici à 2025 (PRORAP) du ministère de l'Education nationale, ces classes en paillote gribouillent toujours la carte scolaire de l'Académie de Sédhiou.

Les nuisances issues de ces classes n'offrent aucune garantie de la qualité des performances scolaires ni d'un environnement propice aux enseignements/apprentissages. On les retrouve bien souvent dans les collèges alors que les enfants qui les fréquentent arrivent fraîchement des écoles élémentaires le plus souvent logées dans un cadre aménagé.

Les populations de Sédhiou se réjouissent de la volonté, annoncée en Conseil des ministres mercredi dernier, du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye de renforcer le personnel enseignant par un recrutement massif sur trois ans et d'éradiquer les abris provisoires. Espérant, enfin, redorer l'image de leurs écoles, surtout celles des zones de frontière durement affectées par le conflit armé en Casamance.