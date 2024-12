Maroc: Rabat - Remise des diplômes aux lauréats de l'École des Sciences de l'Information au titre de l'année 2023-2024

Rabat — La cérémonie de remise de diplômes aux 125 lauréats de l'École des Sciences de l'Information (ESI) au titre de l'année 2023-2024 s'est déroulée, samedi à Rabat, en présence du Haut-commissaire au plan, Chakib Benmoussa.

A cette occasion, M. Benmoussa a félicité ces lauréats, issus des cycles Ingénieur et Master, ainsi que le corps professoral, soulignant l'importance de leur engagement commun pour la réussite de cette formation et insistant sur la nécessité de continuer à répondre aux défis croissants du pays dans les domaines de l'informatique, de la bibliothéconomie et de l'archivistique.

Il a aussi salué l'engagement de l'ESI dans la formation d'ingénieurs et de cadres supérieurs dans des disciplines clés telles que l'ingénierie de la connaissance, les sciences des données, l'ingénierie de l'information numérique et l'intelligence stratégique.

M. Benmoussa a rappelé que cette école joue un rôle essentiel dans la préparation de la prochaine génération de spécialistes, répondant aux défis contemporains liés à la gestion de l'information et à la transformation numérique.

"L'ESI est une institution pionnière, en parfaite adéquation avec les enjeux actuels des technologies de l'information et de leur impact sur le développement des entreprises et des services. La recherche scientifique et la formation de qualité sont des leviers pour la compétitivité du Royaume et pour la réussite de ses projets nationaux, comme la transition numérique", a-t-il dit.

Le Haut-Commissaire au Plan a également mis en avant la pertinence des réformes récentes au sein de l'ESI, lesquelles ont permis à l'école de rejoindre le cercle des grandes écoles d'ingénieurs du Maroc.

Les réformes ont abouti à la refonte du catalogue des filières, avec notamment l'introduction de quatre filières en cycle ingénieur, trois en cycle master et deux en cycle doctoral, ce qui a permis de renforcer l'offre de formation et d'améliorer la compétitivité de l'école, tant au niveau national qu'international.

En outre, M. Benmoussa a précisé qu'en 2023, 71% des diplômés ont intégré le marché du travail, tandis que 14% ont poursuivi leurs études à l'étranger ou entamé un cycle doctoral, témoignant du succès de cette dynamique de formation.

Les partenariats stratégiques établis entre l'ESI et diverses institutions publiques et privées facilitent l'accès des futurs diplômés à des stages professionnels et à des opportunités d'emploi, contribuant ainsi à leur insertion rapide dans le marché du travail, essentiel pour le développement économique du pays, a-t-il noté.

Pour sa part, Salah Eddine Bahji, directeur de l'ESI a souligné que ce jour marque la concrétisation d'un long parcours académique, résultat de leur travail acharné et du dévouement des lauréats.

"Nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer une nouvelle promotion de diplômés, dont le succès reflète leur engagement, leur discipline et leur passion pour le domaine des sciences de l'information. Ce diplôme n'est pas seulement une reconnaissance de leur parcours, mais un signe de leur préparation à faire face aux défis de demain dans un monde de plus en plus numérique et interconnecté", a affirmé M. Bahji.

Le directeur de l'ESI a également abordé l'histoire de l'école, fondée à l'origine pour répondre aux besoins du Maroc en spécialistes dans les domaines de la documentation, des bibliothèques et des archives.

Cependant, avec l'évolution rapide du secteur de l'information et des technologies, l'ESI a su adapter son offre de formation pour répondre aux nouvelles exigences, notamment en matière d'ingénierie de la donnée, de cybersécurité, et de gestion des systèmes d'information, a fait remarquer M. Bahji.

Par ailleurs, il a souligné que ces transformations ont permis à l'ESI de se positionner comme une institution incontournable dans la formation des futurs leaders du secteur numérique au Maroc.

Et d'ajouter : "Les grands projets lancés par le Maroc dans ce domaine, en particulier la transition numérique et la modernisation des infrastructures publiques, ont eu un impact direct sur notre école. L'ESI a su évoluer pour répondre aux besoins d'une société de plus en plus orientée vers le savoir et l'information".

Depuis 2016, l'ESI relevant du Haut-commissariat au Plan (HCP) a connu de nombreuses réformes, dont la plus marquante est l'approbation du décret n°2-15-943 en février 2016, permettant de changer son appellation de manière à mettre en évidence sa nouvelle mission liée au domaine de l'ingénierie des connaissances et des données (Big Data), d'intégrer les écoles de formation d'ingénieur et de réorganiser son offre de formation en 3 cycles fondamentaux donnant lieu à quatre diplômes, à savoir le cycle ingénieur (diplôme Ingénieur d'État), cycle Master (Diplôme Master et Diplôme Masters spécialisés) et cycle Doctorat (Diplôme Doctorat).