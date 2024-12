Ile Maurice: La CDU enquête auprès des trois mineures vues en compagnie du criminel Alan Ramborough

La Child Development Unit (CDU) enquête sur les trois mineures de six, dix et 11 ans respectivement, qui ont été vues sur une photo en compagnie d'Alan Ramborough, 32 ans, le présumé violeur et tueur de la petite Elodie Kathalea Gaspard, sept ans, à l'arrière du cimetière St Georges à Les Salines. Ce crime odieux a été commis dans la nuit du vendredi 29 novembre.

La photo, postée sur Facebook, avait choqué les internautes car ces gamines tenaient des boissons alcoolisées dans leurs mains et se trouvaient aux côtés de ce présumé pédophile, tueur d'enfant. Elles consommaient vraisemblablement de l'alcool en sa compagnie. Cette photo a été postée le 30 novembre, soit le jour où la macabre découverte a été faite et que le suspect a été arrêté.

Alan Ramborough est loin d'être un enfant de choeur. Il était déjà fiché auprès des services de police pour plusieurs délits mais en particulier pour avoir eu, à de nombreuses reprises, des gestes déplacés à l'encontre d'écolières et de collégiennes, qui avaient dénoncé ce pervers aux autorités.

La CDU a identifié les mineures de la photo. Les dimanche 1er et lundi 2 décembre, les fonctionnaires de cet organisme tombant sous le ministère de l'Egalité des Genres, ont reçu les gamines concernées et leurs parents afin de savoir comment elles s'étaient retrouvées en compagnie de ce présumé criminel et proposer à ce que les fillettes soient soumises à des tests médicaux pour s'assurer qu'elles n'aient pas été victimes d'abus d'Alan Ramborough.

Toutefois, n'ayant obtenu aucun retour de la part des parents concernés presque une semaine après cette requête, la CDU a requis, le mardi 10 décembre, un Emergency Protection Order (EPO) devant la Children's Court pour exiger à ce que les parents autorisent que leurs filles se prêtent à un examen médical. Ces derniers ont été informés le même jour de cette demande d'EPO. L'enquête se poursuit.