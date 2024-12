Ile Maurice: Shakeel Mohamed parle de «subterfuge» pour l'annulation des baux

Dans une conférence de presse hier, vendredi 13 décembre, Shakeel Mohamed est revenu sur les conditions dans lesquelles la compagnie Luxury Retirement Village a eu les «letter of reservation» pour les terrains qui avaient été donnés aux associations socioculturelles, au Réduit Triangle.

Le ministre des Terres est revenu sur la chronologie des faits. Six terrains avaient été alloués à six associations : la Mauritius Marathi Mandali Federation, la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation, la Hindi Speaking Union, l'Urdu Speaking Union, le Mauritius Tamil Cultural Centre Trust et l'Indo Mauritian Catholic Association.

Les deux premières associations y ont construit leur bâtiment. Les quatre autres parcelles sont restées «undevelopped». En juin 2022, la compagnie Luxury Retirement Village a fait une demande pour avoir des terrains au Réduit Triangle pour agrandir le complexe Royal Green. Le ministre a fait ressortir qu'à ce moment, les terrains avaient déjà été alloués.

«Ils ont eu 48 heures pour commencer la construction. C'était un subterfuge pour annuler le bail. Inn bizin trouv enn parad» a-t-il dit, rappelant la proximité du promoteur avec l'ancien régime. La manière de faire a été jugée «choquante» par le ministre, qui a insisté qu'il y a la loi et l'esprit de la loi, et dans ce cas, une clause a été appliquée de manière stricte alors qu'il était impossible de le faire.

Puis, le 16 octobre 2023, les terrains alloués aux Hindi Speaking Union et l'Urdu Speaking Union ont été repris, et Luxury Retirement Village a obtenu une «Letter of reservation» pour ces terrains. «Il n'y a pas encore de bail, donc la compagnie n'a pas le droit de prendre possession du terrain», a fait savoir Shakeel Mohamed. Cependant, les terrains ont déjà été clôturés. Le bureau de l'Attorney General a été sollicité pour décider de la marche à suivre.

Le ministre a aussi fait savoir que l'IMCA et la MTCCT, qui ont contesté la résiliation de leur bail, seront invités à discuter d'une solution afin de sortir de la confrontation.