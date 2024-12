Soudan: Salah Al-Wali - Le bombardement de l'hôpital saoudien d'El Fasher par la milice FSR est un crime dont les auteurs ne doivent pas échapper à la punition.

Port Soudan — Le ministre de l'Infrastructure et des Routes et vice-président des Forces de libération du Soudan, M. Salah Hamid Al-Walia déclaré samedi dans un tweet.

Nous voudrions rappeler au monde épris de paix, ses devoirs envers le peuple soudanais conformément à la Charte des Nations Unies et aux Protocoles de Genève, le bombardement de la milice criminelle Forces du Soutien Rapide-FSR contre l'hôpital saoudien d'El Fasher ce samedi et le meurtre de plus de 10 personnes malades et leurs accompagnants est un crime dont les auteurs ne doivent pas échapper à la punition, même si cela prend du temps.

Dans le même temps, les violations perpétrées par la milice contre les civils, les établissements de santé et les rassemblements de personnes déplacées ( Zamzam, Abu Shouk) à El Fasher, afin de compliquer la situation. Elle pratique le même comportement avec lequel elle a vidé la campagnes productive du Darfour de sa population avant le 15 avril, provoquant la vague la plus violente au monde en forçant plus de 11 millions de Soudanais au déplacement forcé, dans le silence complet du monde et l'incapacité des institutions de l'Union africaine, des Nations Unies et de leurs organisations affiliées.

Le peuple soudanais a droit à la protection et à un retour digne. Comme le peuple syrien, il n'y a aucun moyen d'y parvenir sauf en criminalisant et en assiégeant la milice FSR et les pays qui la nourrissent d'armes et d'argent.\OSM