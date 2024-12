Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 décembre 2024

COP16 : Des financements promis pour lutter contre l’aridité

La 16ᵉ Conférence des Parties (COP16) à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) s’est clôturée ce samedi en Arabie Saoudite sur des annonces financières majeures. Avec une mobilisation à hauteur de plus de plusieurs milliards de dollars pour la résilience climatique.

Parmi les annonces phares, plus de 12 milliards de dollars ont été promis pour combattre la désertification, la dégradation des terres et renforcer la résilience face à la sécheresse dans les pays les plus vulnérables. (Source apanews)

Gabon : Le redécoupage électoral, enjeu crucial de la réforme du Code électoral

Alors que le Comité institutionnel chargé de la rédaction de l’avant-projet de Code électoral a débuté son travail depuis le 09 décembre, plusieurs questions qui suscitent des débats au sein de l’opinion devraient être abordées avec lucidité. C’est notamment le cas de celle relative au redécoupage des circonscriptions électorales, qui avait d’ailleurs été demandé par les gabonais au terme des assises du Dialogue national inclusif.

Le découpage électoral joue un rôle crucial dans la représentativité des populations au sein des instances de décision telles que le parlement, les Assemblées départementales, et les communes. Si le partage des circonscriptions a souvent été perçu comme politiquement orienté pour favoriser le Parti démocratique gabonais (PDG), l’ex parti au pouvoir, le Comité présidé par Murielle Minkoue Mintsa est désormais attendu sur une mise à jour des textes encadrant la répartition des sièges d’élus. (Source GabonMediaTime)

Niger, Mali et Burkina jugent "irréversible" leur retrait prochain de la Cedeao

Les autorités militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont prévenu vendredi que leur décision de quitter la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao) était "irréversible", à deux jours d'un sommet de cette dernière qui espérait les faire changer d'avis.

Les trois pays qui forment l'Alliance des Etats du Sahel (AES), tous gouvernés par des militaires, ont annoncé en janvier leur volonté de quitter la Cedeao, une organisation rassemblant aujourd'hui 15 pays et qu'ils jugent instrumentalisée par la France. (Source VOA Afrique)

Burundi : BRB, symposium à l’occasion de six décennies d’existence

Rehaussée par le président de la République, Evariste Ndayishimiye, la Banque de la République du Burundi a célébré ce vendredi 13 décembre son 60ème anniversaire au service de la nation. Un symposium s’est tenu pour évaluer le pas franchi et les défis à relever. Selon le gouverneur de la BRB, la banque centrale fait face à pas mal de défis mais quelques-uns ont été surmontés mais son vœu le plus cher est « de mettre sur pied une banque moderne dotée de compétences techniques capables d’impulser l’innovation et d’assurer la stabilité financière ».

Dans son message, le président de la République a comparé l’argent à un bulletin scolaire : « C’est comme le certificat qu’on attribue à un élève pour lui montrer sa récolte, et la banque, c’est comme un grenier que les Burundais autrefois utilisaient pour le stockage de leur moisson avant l’avènement de la monnaie ». (Source Iwacu)

RDC/Masi-Manimba : La CENI déploie le matériel électoral dans les centres de vote

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a déployé ce samedi 14 décembre le matériel électoral pour les élections législatives nationales et provinciales de ce dimanche dans la circonscription électorale de Masi-Manimba (Kwilu). Ce matériel électoral est déployé dans différents centres de vote. Au centre de vote et dans les bureaux de vote logés dans les écoles primaires Madayi et Tadi, par exemple, le matériel électoral est arrivé samedi avant midi.

Les chefs de centre s’attelaient à vérifier les différents documents et autres outils qui seront utilisés ce samedi : listes électorales, ancres, chasubles, rubans, isoloirs, urnes, pour ne citer que ceux-là. Tout est donc prêt du côté de l’organisation. Les électeurs sont donc attendus ce dimanche pour voter dans la paix et la discipline. (Source Radio Okapi)

Guinée : Des ennuis pour l’homme d’affaires Dr David Makongo, au cahot de la gendarmerie

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour l’homme d’affaires et citoyen américain. Dr. David Makongo est au cachot depuis mercredi dernier suite à une plainte contre lui pour harcèlement introduite par la société Ashapur. Au cœur du conflit : des permis miniers.

Selon nos informations, Dr Makongo qui avait bénéficié d’une décision de justice pour le développement du projet Fako Guinée Bauxite, filiale de Fakomm LLC (société de droit américain) a été mis aux arrêts « alors qu’il sortait d’un rendez-vous avec le ministre des Mines ». Sommé de répondre à la convocation par les agents, l’homme d’affaires aurait demandé à passer l’info à son avocat, ce qui va lui valoir une interpellation musclée en direction de la gendarmerie où il sera soumis à une longue audition. (Source mediacongo)

Championnat d’Afrique – Jujitsu : Mamadou Lamine Ba « offre » au Sénégal une médaille d’or

Le Sénégal s’est fait remarquer lors des championnats d’Afrique de Jijutsu organisés à Marrakech (Maroc) du 10 au 15 décembre 2024. La délégation sénégalaise de deux combattants a été parmi les meilleures, remportant une médaille d’or et une médaille de bronze.

Mamadou Lamine Ba a encore une fois fait preuve de sa supériorité en remportant la médaille d’or pour la deuxième année consécutive dans la catégorie +94 kg du Fighting System. Grâce à ce succès, il conserve son titre de champion d’Afrique de Jujitsu Fighting System, confirmant ainsi son statut de leader dans sa catégorie. (Source wiwsport)

OCP Africa et le Niger s’associent, avec le soutien de la BM, en faveur de la transformation des chaînes de valeur agricoles

OCP Africa, filiale du Groupe OCP, a signé, à Niamey, un protocole d'accord (MoU) historique avec le ministère de l’Agriculture et de l’Élevage du Niger, portant sur la transformation des chaînes de valeur agricoles. Ce partenariat, soutenu par la Banque Mondiale, souligne l'engagement d'OCP Africa en faveur du développement agricole durable et de l'amélioration de la santé et de la fertilité des sols au Niger, indique OCP Africa, vendredi, dans un communiqué

L'accord a été signé lors d’une cérémonie à Niamey, en présence du ministre de l’Agriculture et de l’Élevage du Niger, du ministre des Mines, de représentants de la Banque Mondiale et de parties prenantes clés des secteurs agricole et minier. (Source MAP)

Togo : Le ministre Awaté exige l’expulsion des occupants aux abords des écoles

Par une note de service datée du 13 décembre 2024, le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie coutumière, Awaté Hodabalo, somme les préfets de prendre des mesures fermes pour expulser les occupants installés aux abords immédiats des établissements scolaires et des centres de formation technique et professionnelle.

Cette note intervient après une première correspondance en date du 7 octobre 2024, dans laquelle le ministre avait déjà instruit les autorités locales à agir en concertation avec les maires, les commissariats et les chefs d’inspection de l’éducation. Dans sa nouvelle directive, Awaté Hodabalo rappelle avec fermeté que les abords des écoles doivent être libérés et qu’il revient aux préfets d’en assurer la pleine application. (Source togoactualite)

African Leadership Magazine - Rajoelina élu leader politique africain de l’année

Le vote en ligne pour les personnalités africaines de l’année est clos. Nominé dans la catégorie leader politique africain de l’année, le président Andry Rajoelina a remporté le vote public devant le président des Seychelles et celui de la République démocratique du Congo.

Une victoire nette. À s’en tenir aux informations sur le site web d’African Leadership Magazine, Andry Rajoelina, président de la République, est élu leader politique africain de l’année 2024. Le vote public y afférent est clos depuis le 12 décembre. Avec 65,69 % des voix, le locataire d’Iavoloha devance son homologue des Seychelles qui obtient 20,48 %, et celui de la République démocratique du Congo (RDC), crédité de 13,83 % des voix. (Source L’Express de Madagascar)