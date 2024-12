Tunisie: CAB - Avec un nouvel état d'esprit

Les Cabistes courent toujours derrière leur première victoire. L'opportunité se présente contre la JSO au Zouiten.

Ce n'est pas parce que la JSO est un nouveau promu que le CAB a les faveurs des pronostics. Loin de là, car non seulement l'adversaire est largement mieux loti que les Cabistes sur le papier, mais aussi parce que le match a lieu au Stade Zouiten, un terrain pratiquement neutre. Et comme les Cabistes n'ont pas encore connu le moindre succès jusqu'ici, on peut penser qu'ils ont, là, une belle occasion de rompre avec les contre-performances.

Et puis, il faut que ça décolle un jour ! En outre, le nouvel entraîneur, Sofiene Hidoussi, est venu pour cette mission bien déterminée : sortir le CAB de cette position de relégable ! Toutefois, la question qui se pose le plus légitimement du monde est la suivante : possède-t-il les moyens de ses ambitions? Si l'on se réfère à l'effectif et au dernier résultat de parité contre l'ESS à Sousse, on peut penser que les camarades de Allalah ont de fortes chances de réaliser un résultat honorable cet après-midi. Il suffira de se dépenser à fond et croire en ses capacités techniques.

Quant au côté physique, on verra bien, tout à l'heure, si les choses ont effectivement évolué ou non. Mais, dans l'ensemble, le travail acharné entamé par le staff technique depuis son arrivée à la tête de l'équipe senior, il y a deux semaines, ne peut que, logiquement, porter ses fruits puisque la matière est bien là ! Avec qui justement? Les mêmes ou une équipe chambardée ?

Attaque remaniée

Ce faisant, Hidoussi est suffisamment intelligent pour savoir utiliser l'effectif à bon escient. On s'attend à ce qu'il ne touche pas à l'ossature, notamment en défense, mais le compartiment offensif, très faible, sera certainement remanié. Il n'est pas exclu qu'il fasse jouer d'entrée Noureddine Awendi associé à Aloui ou Aymen Amri, voire Balbouz, loin de sa forme habituelle en ce début d'exercice.

Il est inutile de s'étaler longtemps là-dessus parce qu'il ne faut pas s'attendre à un jeu de grande facture, la rencontre face à la JSO étant celle de Hidoussi dont le but avoué est la victoire, rien que la victoire... Concernant la formation qui serait alignée tout à l'heure, l'entraîneur comptera sur les plus en forme à tous les points de vue et malin celui qui donnera le onze de départ à un ou deux éléments près, tellement les changements sont permanents.

Toutefois, l'ossature restera, à notre avis, la même.

Formation probable : Krir-Guessmi-Bouallegui-Seydi-Allalah-Ferchichi- Akermi (Amri Ahmed )-Konte-Cissoko (Amri Aymen)-Awende- Aloui (Balbouz)