Tunisie: Ligue 2 / 9e journée - L'ASM pour freiner le leader korbien

Dans le groupe A, Mégrine Sport et Jendouba Sport seront à l'affût de la moindre distraction de Korba, premier de cordée. Dans le groupe B, le duel à distance entre l'ASK et la JSK va se poursuivre.

Le leader korbien ira défier l'AS Marsa au stade Chtioui. Les banlieusards du nord comptent sur ce match pour se relancer, alors que les Cap-bonais visent la victoire pour garder l'Association Mégrine Sport et Jendouba Sport à bonne distance. Jendouba, justement, reçoit l'ASAriana, un onze qui alterne le bon et le moins bon, tout en réalisant parfois quelques coups d'éclat. Au pied du podium à présent, les Fatimides de Mahdia se produisent à Moknine où le Sporting local doit vaincre pour ne pas s'exposer au retour de plus d'une formation mal classée.

Match indécis en perspective entre l'ESHS et Kalâa Sport, deux onze situés dans un mouchoir de poche. Enfin, dans le bas du tableau, l'ASOE, 10e au classement, croisera l'ES Radès à Oued Ellil. Lanterne rouge et distancée par ses devanciers, l'ES Radès joue avec le feu et tout autre résultat qu'une victoire l'enfoncera davantage avec les risques que cela induit.

La dernière rencontre épinglée au programme du groupe A mettra aux prises le SAM Bourguiba et le CS Msaken à Menzel Bourguiba. Avant-dernier, le SAMB compte sur la venue des Sahéliens pour se relancer. Quant à Msaken, logée presque à la même enseigne, frapper un grand coup à Menzel Bourguiba lui permettrait de prendre de la hauteur et donc de momentanément souffler.

L'OSB à l'épreuve de la Stayda

Demain, on enchaîne avec les matches du groupe B où le duel à distance entre l'ASK et la JSK va se poursuivre. Leader du groupe avec une unité d'avance sur la JS Kairouanaise, l'AS Kasserine sera attendu de pied ferme à Jelma où l'ASJ entend gagner pour franchir un palier. Quant aux Aghlabides, situés dans le sillage du leader, seule la victoire à Djerba Midoun leur permettrait de garder l'élan et peut-être même passer devant Kasserine au classement. Sur la 3e marche du podium maintenant, l'OCK, l'OS et Agareb n'entendent pas lâcher l'affaire. Les insulaires de Kerkennah reçoivent le CS Chebba, lanterne rouge.

Un périlleux déplacement attend Sidi Bouzid à Gabès. La Stayda vise la victoire pour grimper davantage dans la hiérarchie, alors que l'AS Agareb accueille le Sfax RS, équipe inconstante mais en hausse ces derniers temps. Pour finir, notons qu'entre Rogba et Redaief, la victoire sera capitale pour ne pas s'enliser, alors que le Bâath Sportif de Bouhajla, lui aussi mal classé, ne doit pas se disperser à la réception de Sakiet Eddayer, révélation du groupe et capable d'atteindre le podium en cas de victoire.

Aujourd'hui

Groupe A

14h00 : AS Marsa-CS Korba. Arbitre Houssem Haj Ali

14h00 : AS Oued Ellil-ES Radès. Arbitre Mohamed Akel

14h00 : SA Menzel Bourguiba-CS Msaken. Arbitre Sofiene Mansri

14h00 : Jendouba Sport-AS Ariana. Arbitre Nabil Hamadi

14h00 : ES Hammam Sousse-Kalâa Sport. Arbitre Aymen Nasri

14h00 : SC Moknine-EM Mahdia. Arbitre Bacem Belaid

Demain

Groupe B

14h00 : BS Bouhajla-PS Sakiet Eddyer. Arbitre Amanallah Kouki

14h00 : OC Kerkennah-CS Chebba. Arbitre Samir Ounelli

14h00 : ES Jerba-JS Kairouanaise. Arbitre Mohamed Ali Karouia

14h00 : AS Agareb-Sfax Railways Sports. Arbitre Haythem Trabelsi

14h00 : AS Jelma-AS Kasserine. Arbitre Oussema Ben Ishak

14h00 : ES Rogba Tataouine-CS Redaief. Arbitre Hamza Messellini

14h00 : Stade Gabésien-Olympique Sidi Bouzid. Arbitre Nidhal Letaief