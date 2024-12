Tunisie: ASG - En réalistes

Après une semaine mouvementée et perturbée par la grève des joueurs, la Zliza ne part pas avec la faveur des pronostics face à une ESZ décidée à renouer avec la victoire.

Dixième avec 11 points en 10 matches, le Carrelage de Gabès, avec 7 points d'avance et de sécurité sur le CAB et EGSG, qui occupent la quinzième et la seizième places du classement, n'est pas dans une position alarmante. Le feu n'est pas à la maison, mais les premières étincelles d'une crise financière aiguë qui peut tout remettre en question ont été déjà allumées.

Samedi 7 décembre, les joueurs ont entamé une grève surprise de quelques jours et le match amical programmé avec l'UST à Gabès n'a pas eu lieu, malgré le déplacement de l'équipe de Ghazi Ghrairi. Une première alerte sérieuse pour le président du club, Mohsen Bouchâa, pour qui ces remous sont de très mauvais goût. «Les joueurs ont refusé de s'entraîner pour réclamer le paiement de deux salaires (octobre et novembre), avoue-t-il.

C'est leur droit de demander l'acquittement de ces arriérés de paiement mais ils n'auraient pas dû nous mettre le couteau sous la gorge pour les obtenir. Surtout qu'ils ont reçu le premier tiers de la prime de rendement et deux salaires (août et septembre). Un effort considérable de notre part qu'ils n'avaient pas intérêt à oublier surtout que, par rapport à d'autres équipes, ils n'ont pas trop à s'inquiéter pour leurs rémunérations».

Des soucis pour Chiheb Ellili

L'entraîneur de la Zliza a été, certes, soulagé par la fin de la grève et la reprise des entraînements mais que peut-il faire et espérer aprés trois séances de préparation d'un match important face à une équipe locale qui aura à coeur de mettre un terme à deux matches sans victoire qui lui ont fait perdre son fauteuil de leader et l'ont reléguée à la troisième place, ex-aequo avec l'USM avec 20 points? «Pas grand chose si on est réaliste, reconnaît-il.

Mais on peut jouer quand même pour réaliser une bonne performance qui pourrait paraître miraculeuse. Notre réussite dépendra d'une gestion tactique intelligente d'un match que tout laisse penser après la difficile semaine que nous avons vécue qu'il est hors de notre portée». Il n'est pas difficile d'anticiper l'approche de cette rencontre avec les «Sang et Or» de Zarzis par Chiheb Ellili et ses hommes. Pour une fois, ils ne vont pas prendre le risque de jouer leur jeu avec pas assez de ressources physiques dans les jambes.

Ils vont être résignés à jouer avec un bloc compact, plus bas que d'habitude, doser au maximum leurs efforts pour tenir le coup le plus longtemps possible et ne pas prendre de but et miser sur la réussite dans les contres pour mettre l'adversaire en difficulté et retourner la physionomie du match en leur faveur. Une tâche très ardue mais les partenaires de Abdelkader Chouaya n'ont pas d'autre choix pour espérer sortir indemnes de ce derby du Sud avec l'ESZ.