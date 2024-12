Algérie: Tindouf - Création d'un système national de qualification des jeunes pour leur implication dans les grands projets

TINDOUF — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a mis l'accent, samedi à Tindouf, sur la nécessité de création d'un système national pour la qualification des jeunes en vue de leur implication dans les grands projets lancés par l'Etat.

"Une grande importance est accordée à l'adhésion des jeunes aux grands projets lancés par l'Etat, dont le projet d'exploitation du gisement de Gara-Djebilet retenu dans le cadre de la stratégie du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour la promotion de l'économie nationale", a affirmé M. Hidaoui lors de sa visite au gisement de Gara-Djebilet, en compagnie de la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargée des mines, Karima Tafeur, en marge du Séminaire national intitulé "Gara-Djebilet : Renforcer le potentiel des jeunes en formation et en recherche scientifique", dont les travaux se poursuivent à Tindouf.

M. Hidaoui a indiqué que cette rencontre nationale, initiée par le CSJ, à travers la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, vise à examiner les multiples opportunités offertes par ce projet stratégique à la satisfaction des jeunes.

"Nous nous penchons sur l'étude de ce projet structurant, levier de développement local, générateur d'emplois pour la jeunesse, et qui requiert l'exploitation de capacités, de compétences et des connaissances dont doivent faire preuve les jeunes en vue de se placer à la hauteur de ces projets", a-t-il souligné.

Et d'ajouter que dans le but de pourvoir le projet en main-d'oeuvre qualifiée, "il appartient aux instances concernées, départements ministériels, autorités locales et entreprises, d'oeuvrer d'arrache-pied afin d'impulser ce projet, de le livrer dans les délais impartis et d'atteindre ses objectifs de développement".

Pour sa part, la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargée des mines, Karima Tafeur, a exprimé le voeu de voir ce Séminaire, organisé avec le concours du ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, atteindre ses objectifs de promotion de la jeunesse et de renforcement de leurs capacités.

"Le gisement de Gara-Djebilet, un mégaprojet national stratégique est appelé à booster l'économie nationale et consolider les partenariats internationaux pour générer des emplois en faveur des jeunes de Tindouf et des régions voisines", a souligné Mme Tafeur, ajoutant que "ce projet devra contribuer à la réduction de la facture d'importation et à l'encouragement de l'industrie locale".

Le ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables oeuvrera, avec les départements de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Formation et l'Enseignement professionnels, à orienter les jeunes vers les filières de formation en adéquation avec les spécialités requises par les chantiers de ce mégaprojet, a-t-elle noté.

Les travaux de ce Séminaire se sont poursuivis par une rencontre-débat encadrée par des experts dans le domaine des mines, ayant trait à la valorisation des potentialités minières, la loi régissant les activités minières, l'activité minière et le développement économique et la recherche scientifique et les perspectives de domiciliation technologique.