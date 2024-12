Afrique: La cuisine algérienne classée première dans le monde arabe et du continent (TasteAtlas)

ALGER — La cuisine algérienne a été classée première dans le monde arabe et en Afrique et 21e au niveau mondial, d'après le nouveau classement 2024-2025 du guide culinaire international TasteAtlas.

Ce classement est établi sur la base des avis des utilisateurs de TasteAtlas, d'experts culinaires et de critiques gastronomiques.

La cuisine algérienne arrive ainsi en tête des cuisines arabe et africaine et occupe la 21e place mondiale grâce à ses célèbres plats et mets traditionnels, notamment Rechta, Garantita, Chakhchoukha, Makrout el louz, Chorba beida, Harira, le Couscous, Chorba frik, Mhajab, Tajine zitoun, Lham hlou, Baghrir et Khfaf, selon TasteAtlas.

TasteAtlas est un atlas mondial des plats traditionnels, des ingrédients locaux et des restaurants authentiques. Sa base de données contient plus de 10.000 plats, boissons et ingrédients, qu'il s'emploie à faire connaître en dehors de leur environnement local afin de les préserver et de les protéger.