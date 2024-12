Algérie: Les opérations de dragage de 12 ports achevées au premier trimestre 2025

L'Entreprise algérienne de dragage des infrastructures portuaires et hydrauliques (ALDIPH) s'attèle à achever les opérations de dragage de 12 ports au premier trimestre de l'année 2025, a déclaré, samedi à Alger, le Directeur général de l'entreprise, Tewfik Boukerroum.

Dans une déclaration à l'APS, en marge des travaux d'une journée d'étude organisée par l'Aldiph sous le thème "Dragage des ports, enjeux et défis", M. Boukerroum a indiqué que les premières opérations prévues dans ce cadre se termineront fin décembre 2024, tandis que les opérations restantes seront achevées au premier trimestre de 2025.

Les travaux de dragage du port de pêche et de plaisance de Beni Haoua (Chlef) "devront être achevés durant la dernière semaine de ce mois", tandis que les travaux au port de pêche et de plaisance de Boudis (Jijel) ont atteint un taux d'avancement de 95 %, et ceux en cours au port de Zemouri (Boumerdès) un taux d'avancement de 70 %, a détaillé M. Boukerroum.

Ces opérations interviennent en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, émises lors de la réunion du Conseil des ministres du 8 décembre, relatives au lancement immédiat de l'opération de dragage des petits et moyens ports pour l'extraction du sable, par le biais du Groupe public des travaux maritimes (GTM), créé récemment, notamment des ports de Boudis à Jijel, de Bejaïa, de Annaba, de Mostaganem, de Ghazaouet, de Cap Djinet, de Ténès et de Dellys.

L'Entreprise "Aldiph", filiale du Groupe GTM, est en charge de ces opérations au niveau de 12 ports.

A ce propos, M. Boukerroum a souligné l'importance des décisions du président de la République relatives à la création du groupe GTM et au lancement du dragage des ports, ce qui a permis, a-t-il dit, de lancer l'élaboration d'un programme spécial de renouvellement et de modernisation du matériel d'Aldiph, "en vue de se préparer aux défis à venir".

Le directeur des travaux publics de la wilaya de Jijel, Slimane Khelafa, a indiqué, dans une déclaration à l'APS, qu'un budget de 130 millions de DA a été alloué à l'opération de dragage de près de 30.000 mètres cubes de sable accumulé au port de Boudis, ajoutant que cette opération facilitera le trafic des navires à l'entrée et à la sortie du port.

Lors de cette journée d'étude, organisée à l'Ecole supérieure de management des travaux publics (ESMTP), les mesures nécessaires devant être prises pour faire face au phénomène d'ensablement des ports, généralement provoqué par les courants marins, entre autres facteurs naturels, ont été présentées.

Dans ce cadre, l'accent a été mis sur l'importance de l'utilisation des technologies modernes dans les opérations de dragage, en vue de préserver la profondeur des voies navigables et de garantir la fluidité du trafic maritime.

A noter que le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a présidé l'ouverture des travaux de cette journée d'étude, en présence de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Houria Meddahi, de la ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Nadjiba Djilali, du secrétaire général du ministère des Transports, des représentants des secteurs concernés, ainsi que de cadres du secteur des Travaux Publics, de responsables d'organismes, de groupes et d'entreprises sous tutelle et de représentants de bureaux d'études et de laboratoires.