Afrique: Une dynamique diplomatique algérienne orientée vers le continent pour concrétiser les orientations du président de la République

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, en qualité d'envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a remis des messages aux présidents de l'Angola, de l'Ouganda et du Burundi au cours de visites officielles effectuées dans le cadre des efforts déployés par l'Algérie pour renforcer les relations bilatérales avec les pays africains.

Ces visites font suite aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer les relations bilatérales au niveau du continent et d'optimiser le travail en commun et la coordination entre les pays africains.

Dans le cadre de sa tournée africaine, M. Attaf a été reçu, samedi à Luanda, par le président angolais, pays frère, M. Joao Manuel Gonçalves Lourenço, auquel il a remis une lettre du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, "dont il a transmis les salutations fraternelles et fait part de la volonté de poursuivre leurs efforts communs pour ouvrir des perspectives plus larges aux relations de fraternité, de coopération et de solidarité entre les deux pays", précise un communiqué du ministère.

"La rencontre a également été l'occasion d'examiner les principaux dossiers et questions à l'agenda de l'Union africaine et de souligner la pleine disponibilité de l'Algérie à apporter toute forme de soutien et d'appui au président Joao Manuel Gonçalves Lourenço durant son mandat à la présidence tournante de l'organisation continentale à partir du mois de février prochain".

Par ailleurs, M. Attaf a été reçu, vendredi à Kampala, par le président de la République d'Ouganda, M. Yoweri Museveni auquel il a remis "un message de la part du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et lui a transmis ses salutations fraternelles ainsi que sa volonté de poursuivre les efforts communs visant à hisser les relations algéro-ougandaises à de larges perspectives".

"Les principales questions inscrites à l'agenda de l'Union africaine (UA) ont été abordées ainsi que les questions d'actualité continentale et internationale, notamment les développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés et la région du Proche-Orient en général, outre le processus de décolonisation au Sahara occidental".

Attaf s'est également rendu au Burundi où il a été reçu, jeudi, à Bujumbura par le président de la République du Burundi, M. Evariste Ndayishimiye, auquel il a remis un message écrit du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dont il a "transmis les salutations fraternelles ainsi que sa volonté de continuer à travailler de concert avec lui pour le renforcement des relations de fraternité, de coopération et de solidarité entre les deux pays", lit-on dans un communiqué du ministère.

La rencontre a permis "d'examiner les moyens de concrétiser la volonté commune des dirigeants des deux pays de promouvoir les relations entre l'Algérie et le Burundi, à travers la prise de mesures concrètes à même d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale et de renforcer la coordination conjointe au sein de l'organisation continentale pour relever les différents défis auxquels les pays africains font face", ajoute le document.

Dans le cadre des efforts déployés par l'Algérie en vue de renforcer les relations avec les pays africains, la secrétaire d'Etat, auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines, Selma Bakhta Mansouri, a été reçue, jeudi, par le président du Burkina Faso, Ibrahim Traore, auquel elle a transmis un message du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Mme Mansouri a fait le point, au cours de cette audience, sur la coopération entre l'Algérie et le Burkina Faso, "deux pays frères qui partagent une histoire commune et un avenir commun".

"Nous sommes conscients de la situation globale, non seulement au Burkina Faso, mais aussi au Sahel", a-t-elle affirmé, soulignant que "l'Algérie est prête à appuyer les efforts du Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et le maintien, la préservation de la stabilité nationale et régionale".