Algérie: Hydraulique - Derbal reçoit des membres de l'APN représentant la wilaya de Mostaganem

ALGER — Le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, a reçu, samedi à Alger, des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) représentant la wilaya de Mostaganem pour s'enquérir des préoccupations liées au secteur dans cette wilaya, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion, tenue au siège du ministère dans le cadre de ses rencontres avec les membres des deux chambres du Parlement, M. Derbal a écouté les préoccupations des habitants de la wilaya de Mostaganem soulevées par les députés concernant le secteur de l'hydraulique, notamment l'alimentation en eau potable, le service public de l'assainissement et l'irrigation, précise le communiqué.

Lors de cette rencontre, tenue en présence des cadres du ministère, avec la participation par visioconférence du directeur des ressources en eau de la wilaya de Mostaganem et des directeurs de l'unité de l'Algérienne des eaux (ADE) et de l'unité de l'Office national de l'Assainissement (ONA) dans cette wilaya, le ministre a rappelé les différentes mesures prises par son département en vue d'améliorer le service public de l'eau dans la wilaya, donnant des instructions aux cadres du secteur et aux services locaux afin qu'ils redoublent d'efforts dans ce sens.

A cette occasion, le ministre a mis l'accent sur la nécessité de maintenir une alimentation en eau potable sable et régulière au profit des habitants de la wilaya et de développer le service public de l'assainissement, précisant, à ce propos, que le ministère s'attelait assidument à la réalisation de systèmes d'assainissement conformes aux spécifications techniques à travers toute la wilaya, et ce, de manière progressive en fonction de la disponibilité des budgets.

Le communiqué a, dans ce cadre, rappelé que le secteur avait consenti d'importants efforts pour assurer l'alimentation en eau potable de toute la wilaya.

M. Derbal a, par ailleurs, souligné "la nécessité de prendre en charge la question de l'irrigation à travers l'accompagnement des agriculteurs et le recours aux eaux usées filtrées au vu du caractère éminemment agricole de la wilaya de Mostaganem et des besoins croissants en la matière".

Au terme de la rencontre, le ministre s'est "engagé à examiner les préoccupations soulevées et à oeuvrer à trouver des solutions pratiques en coordination avec les parties compétentes en vue d'améliorer les services fournis aux citoyens".

Il a aussi appelé les députés à "continuer à transmettre fidèlement les préoccupations des citoyens pour trouver des solutions adéquates et, ce faisant, contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population de Mostaganem".