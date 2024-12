Algérie: Manifestations du 11 décembre 1960 - Le peuple algérien a fait preuve d'une forte conscience nationale et réaffirmé son attachement à l'indépendance

ALGER — Le président du Front El Moustakbal, M. Fateh Boutbig a mis en exergue, samedi à Alger, la forte conscience nationale du peuple algérien qui est sorti massivement lors des manifestations du 11 décembre 1960 pour réaffirmer son attachement à l'indépendance et aux principes de la Révolution du 1 novembre 1954.

Dans son allocution lors de la commémoration de cet anniversaire par son parti, M. Boutbig a indiqué que "cet événement historique a reflété le haut niveau de conscience des Algériens, et affirmé la dimension populaire de la Révolution de libération, qui restera gravée dans les esprits des Algériens".

"De telles occasions mémorables commémorant de grands événements nationaux illustrent les valeurs de patriotisme et de liberté puisées de la Révolution de libération et incarnées dans l'attachement et la solidarité de l'Algérie avec les causes justes", a-t-il ajouté.

Le président du Front El Moustakbal a, dans ce cadre, appelé à "une mobilisation générale des Algériens, dans le cadre de la consécration de ces valeurs, pour préserver l'unité nationale face aux défis", relevant que "l'attachement à la patrie est la valeur la plus sûre pour obliger les ennemis à renoncer à leurs desseins".

Après avoir salué les réalisations accomplies au cours des dernières années, il a assuré que "l'Algérie a franchi de grands pas pour construire un système économique, financier et social garantissant l'indépendance et la souveraineté du pays et visant à réaliser l'équilibre dans différents domaines".

Il a également salué le rôle de l'Armée nationale populaire (ANP), étant la soupape de sécurité et le rempart des enfants du pays, pour que l'Algérie reste inébranlable face à ses ennemis.

Il a également appelé les militants du parti à "veiller à la mobilisation nationale, à se concentrer sur les idées positives et à construire un système partisan basé sur le travail et la sensibilisation".

Au plan international, il a salué "le travail de la diplomatie algérienne qui plaide pour le rayonnement des valeurs de la Révolution de libération à travers le soutien aux droits des peuples à l'autodétermination, notamment les causes palestinienne et sahraouie", ajoutant que "l'Algérie plaide pour la stabilité des peuples, la paix, la sécurité et le dialogue".