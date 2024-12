Algérie: Constantine - Conventions entre l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, le groupe Saidal et des structures universitaires

CONSANTINE — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, et le ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie, chargé de la Production pharmaceutique, Fouad Hadji, ont présidé samedi à Constantine, la signature de conventions de coopération entre l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, le groupe Saidal et des structures universitaires nationales.

Concernant ces dernières, il s'agit des facultés de médecine de plusieurs universités du pays, du Centre de recherche en biotechnologie (CRBT) et du Centre de recherche en sciences pharmaceutiques (CRSP), l'objectif étant de promouvoir la recherche scientifique et de former des ressources humaines qualifiées dans des spécialités spécifiques.

Ces conventions ont été signées aux sièges de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques et du Centre de recherche en sciences pharmaceutiques, dans la circonscription administrative d'Ali Mendjeli, dans le cadre du suivi des efforts visant à mettre en place un système de contrôle efficace basé sur des fondements scientifiques et technologiques avancés, en conformité avec les normes internationales, ainsi qu'à soutenir la tendance vers l'innovation et la qualité, a-t-on indiqué.

Constantine connaît " une véritable renaissance économique dans laquelle l'industrie pharmaceutique occupe une place importante, ce qui en fait un pôle pharmaceutique d'excellence au niveau national ", a déclaré M. Hadji au cours des séances de signature.

"Ces conventions reflètent l'engagement de l'Etat à garantir l'efficacité et la qualité des produits pharmaceutiques et des équipements médicaux ", a-t-il ajouté, notant que cette " étape qualitative " vise à " renforcer la relation entre les fabricants et les importateurs activant dans le secteur pharmaceutique ".

Aux termes de la convention, l'agence enregistrera, au niveau de son secteur de compétence (16 wilayas), les médicaments et produits pharmaceutiques, et certifiera les équipements médicaux de 53 entreprises de fabrication et de 74 entreprises d'importation.

La mise en place de passerelles entre les universités, les centres de recherche scientifique et l'industrie pharmaceutique " constitue une étape stratégique " visant à faire de l'Algérie " un pôle de biotechnologie ", selon M. Hadji, qui a ajouté que cet " ambitieux projet permettra un saut qualitatif dans l'industrie pharmaceutique, grâce à la recherche et à un développement réel, à même d'aboutir à la production de nouveaux médicaments 100 % algériens ".

Le renforcement de la " souveraineté sanitaire " dans notre pays s'inscrit dans le cadre des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui accorde la plus haute importance à cette question, par l'ouverture de perspectives prometteuses pour le développement de l'investissement, l'amélioration de la qualité des produits pharmaceutiques fabriqués localement et la promotion des exportations hors hydrocarbures, a encore indiqué le ministre délégué, chargé de la Production pharmaceutique.

De son côté, M. Baddari a considéré que cette coopération constitue " saut qualitatif qui mettra efficacement à contribution la recherche scientifique et le développement technologique, d'une part, et le secteur industriel et les investisseurs, d'autre part, pour un partenariat gagnant-gagnant à même de déboucher sur la production du médicament de demain ".

Le ministre a fait référence, dans ce contexte, aux engagements du président de la République d'accélérer le rythme de la production pharmaceutique et de réaliser la sécurité sanitaire, en maintenant l'indépendance et le leadership de notre pays dans le Maghreb et en Afrique au cours des deux prochaines années dans le domaine des technologies de précision en vue de produire le médicament d'aujourd'hui et de demain.