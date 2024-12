Algérie: Pêche - Cherfa préside une réunion avec les armateurs et les professionnels de la grande pêche

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youcef Cherfa, a présidé, samedi, une réunion de travail avec les armateurs et les professionnels de la grande pêche dans le cadre de l'élaboration d'une feuille de route pour les trois prochaines années, en vue de renforcer la production et d'assurer les produits à des prix raisonnables, indique un communiqué du ministère.

Cette réunion, consacrée à l'examen de nombre de questions en lien avec les efforts des autorités publiques visant à renforcer la production halieutique nationale et de pêche continentale, afin de garantir des produits halieutiques et aquacoles à des prix raisonnables au profit des citoyens, s'est déroulée en présence d'armateurs de thoniers et de chalutiers ainsi que de professionnels de la grande pêche, entre autres acteurs de ce domaine, précise le communiqué.

Etaient également présents à cette réunion, le président-directeur général (PDG) de la Société de gestion des ports de pêche et de plaisance (SGPP), le représentant de l'Association des banques et établissements financiers (ABEF), le représentant des services des Douanes algériennes, ainsi que des opérateurs économiques et des représentants des professionnels de la pêche, selon la même source.

A cette occasion, plusieurs axes ont été abordés dans le cadre de l'élaboration d'une feuille de route visant le développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture durant les trois prochaines années, notamment l'exploitation des permis de pêche dans le cadre des accords internationaux et les préparatifs en prévision de la saison de pêche du quota de thon rouge de l'Algérie en 2025.

Autres points évoqués, le développement de l'activité de construction navale locale pour renforcer la flotte nationale de pêche, la possibilité d'actualiser les textes réglementaires relatifs à l'importation de navires de pêche d'occasion de moins de cinq ans afin de mieux répondre aux demandes des professionnels et aux objectifs fixés visant l'augmentation de la production nationale de poisson, outre le développement de l'aquaculture pour l'ériger en levier de la sécurité alimentaire, selon la même source.

La réunion a, en outre, porté sur l'accompagnement et la garantie de la protection sociale aux professionnels de la pêche, l'activation des indemnités d'intempéries et de repos biologique, ainsi que la mobilisation des financements visant à promouvoir l'investissement dans le secteur de la pêche, conclut le communiqué.