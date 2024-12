Congo-Brazzaville: Livres - Présentation et dédicace de l'ouvrage 'Dialogue silencieux avec mon épouse'

À la mémoire de Létycia Dawson Nkoua Ngamakita, épouse Maguessa Ebomé, décédée le 15 novembre 2023 à Paris, un culte d'action de grâce, suivi d'une cérémonie de présentation et de dédicace de l'ouvrage "Dialogue silencieux avec mon épouse", Editions Payrus, s'est déroulé au Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza à Brazzaville.

En prélude à cette cérémonie du samedi 14 décembre, le ministre congolais époux de la défunte, qui réapprend à vivre sans celle qui a partagé sa vie depuis leur mariage un an plus tôt, et cela ne lui est pas facile, a écrit ce mot solennel : « Chaque jour qui passe me renvoie l'évidence de ton arrachement. Tu es partie, me laissant dans l'extrême douleur. J'ai désormais, seul et sans béquille, la responsabilité de veiller et d'assurer l'avenir de notre progéniture. J'accomplirai ce devoir avec la force et le courage que tu dois me communiquer. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi, n'oublie pas ton devoir, veille sur les enfants ».

Le livre, dédié à son épouse, révèle la même sourde douleur de son coeur. Dès l'introduction, par le mot de l'éditeur, le lecteur revit le drame ayant occasionné le décès de Létycia Dawson Nkoua Ngamakita.

Extrait

"La mort s'obstine, par nature, à se familiariser avec les hommes. Mais, quand elle s'impose comme une fatalité qui frappe parfois dans des « circonstances inattendues comme un banal examen routinier d'IRM, elle se transforme en une épreuve insurmontable » ".

Ce livre, qui ne sera pas vendu mais distribué pour soutenir un projet initié par la défunte à Sembé, n'est pas seulement une exploration du chagrin des éplorés, mais aussi une célébration de tout ce que la défunte était : une épouse précieuse ; une mère dévouée et un modèle d'espoir. Autant de mots écrits en silence afin qu'ils revêtent un éternel espoir, même dans la douleur. L'émotion était à son comble, tant au niveau de la famille que des amis et proches qui sont venus assister le ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé qui s'est prêté tout de même à la séquence de dédicace.