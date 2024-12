Congo-Brazzaville: Et l'instabilité de l'électricité...

La desserte intermittente de l'électricité cause des ennuis socio-économiques énormes dans nos villes et dans nos cités rurales qui sont en voie de l'urbanisation. En clair, lé déficit du courant devient un fait social générateur des arrêts de nombreuses activités économiques et/ou de la perte des rendements dans de nombreuses entreprises et administrations publiques et privées quelle que soit leur taille économique.

Ne dit-on pas que là où l'électricité est stable naissent de nombreuses opportunités socio-économiques qui participent tant soit peu à l'insertion socio-professionnelle de la population, car le courant est un maillon fort du développement économique. Nul ne peut douter aujourd'hui que nombreux métiers à taille moyenne se développent dans nos villes et dans nos cirés rurales grâce à l'électricité, notamment les salons de coiffure, les cordonneries, les menuiseries, les moulins à foufou, les restaurants, les pressings, les officines pharmaceutiques, les stations d'essence, les ateliers de soudures, de nombreux commerces pour ne citer que ceux-là.

Avec un courant de plus en plus stable, ces métiers emploient aujourd'hui. Le constat est clair, une main d'oeuvre qui n'est pas loin de talonner l'effectif des agents de la Fonction publique. Et c'est dire que si l'électricité s'arrête, ce sont tous ces métiers qui disparaîtront et, par ricochet, c'est le nombre de chômeurs qui augmentera exponentiellement dans nos villes. En clair, la stabilité pérenne de l'électricité doit être le souci majeur à la fois de la population et aussi et surtout de ceux chargés de cette question vitale. Des grincements de dents et lamentations de la population du genre : « Il y a de cela trois semaines que nos services sont arrêtés à cause du courant » sont inquiétants et perturbants.

Ainsi, comme on le voit, l'électricité est l'une des pierres angulaires du développement tous azimuts d'un pays. Là où arrive de l'électricité, la population a la forte chance de créer des emplois et de résorber même à un taux léger la question du chômage des jeunes. Encore que sur le plan sécuritaire par exemple, le constat est que l'obscurité, c'est le berceau de la police, dans les aéroports, dans les stades, dans les ports, les activités dans ces différentes entités ne peuvent tourner que s'il y a de l'électricité stable.

Et quand l'électricité manque, les activités tournent au ralenti avec le système non souhaité des groupes électrogènes, qui d'emblée a une incidence économique perturbatrice qui pousse même certaines administrations tant publiques que privées à fermer sans d'autres mesures. On le voit combien l'électricité est importante dans l'évolution d'un pays, car un pays sans courant est comparable à une plante sans sève qui ne produira ni fleurs, ni feuilles et ni fruits.

Que les autorités chargées de cette « substance économique » qui est le courant imaginent de grands stratagèmes pour la fourniture continue du courant là où il est déjà arrivé ! Que la force de l'ordre s'emploie vigoureusement pour mettre hors état de nuire ces malfrats et bandits de grands chemins qui ont pour seule manoeuvre que de détruire des installations électriques afin de plonger certaines zones du pays dans l'obscurité totale !

L'électricité, c'est la vie d'une nation, car avec elle, plusieurs investisseurs tant souhaité par le pays s'intéresseront au pays et s'emploieront à s'installer pour créer des unités de productions économiques et c'est en partie la sempiternelle question d'emplois de la jeunesse qui trouvera une partie tant bien que mal une solution. On ne peut pas investir là où il n'y pas de l'électricité.