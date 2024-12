Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Deux Congolais reçoivent le prix Franco-fil Afrique-France 2024

Huit jeunes entrepreneurs francophones et francophiles, innovants et responsables ont reçu, le 11 décembre, le prix Franco-fil Afrique -France 2024. Parmi eux figurent les Congolais Moise Aubin Ngouamba, président d'Apis Majoris gagnant du prix de l'entrepreneur tous secteurs confondus, et Henri Dielé, directeur-gérant de Congo Plast qui a remporté le prix « Coup de coeur « Franco-fil Afrique 2024. La remise desdits prix a eu lieu à la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des metiers (CCIAM) de Pointe-Noire.

Le prix Franco-fil de l'entrepreneur est une compétition qui vise à récompenser et à mettre en lumière les jeunes entrepreneurs africains innovants et dynamiques. Cette initiative a pour objectif de stimuler l'esprit d'entreprise et de favoriser le développement économique en Afrique. Les prix Franco-fil Afrique-France sont organisés dans les pays africains du champ de la Conférence permanente des Chambres consulaires africaines et francophiles (Cpccaf), selon le principe qu'un pays soit sélectionné pour chacune des quatre zones géographiques africaines de l'institution.

Ainsi, en 2024, la Cpccaf et la société d'encouragement pour l'industrie nationale (SEIN) ont soutenu l'organisation de huit prix dans quatre pays d'Afrique, à savoir le Bénin via le CCI du Bénin, le Congo via le CCIAM de Pointe-Noire, Madagascar via la CCI d'Antananarivo, le Maroc via la CCI de Fes Meknes.

Pour le Congo, c'est Moise Aubin Ngouamba qui a eu le prix Franco-Fil Afrique-France de l'entrepreneur tous secteurs confondus. L'entreprise Apis Majoris est spécialisée dans l'apiculture, la transformation et la commercialisation des produits agricoles principalement le miel et l'hydromel. Il a reçu un chèque de 1000 euros offert par les organisateurs et un autre de 500 000 FCFA offert par le Port autonome de Pointe-Noire qui soutient localement l'activité.

Quant au prix "Coup de coeur" Franco-Fille Afrique 2024 généralement destiné à encourager l'entrepreneuriat féminin avec une préférence pour les cheffes d'entreprise âgées de moins de 35 ans, il a échu à Henri Dielé, directeur-gérant de Congo Plast.

C'est une entreprise de Grenntech spécialisée dans la collecte et le recyclage des déchets plastiques. Sa mission est de transformer ces déchets en matières premières réutilisables et en matériaux de construction, contribuant ainsi à un environnement plus sain. Il a également reçu un chèque de 1000 euros et un autre chèque de 500 000 FCFA offert par le Port autonome de Pointe-Noire.

« Ce prix va apporter un plus à mon entreprise. Nous allons acquérir une reconnaissance supplémentaire et cela va nous permettre de mieux gérer nos produits et aussi mieux les vendre», a dit ravi Moise Aubin Ngouamba, président d'Apis Majoris.

Pour Brenda Kabulo, représentant le Port autonome de Pointe-Noire, en apportant son appui à cette activité, la structure portuaire participe à la valorisation des initiatives entrepreneuriales menées dans le pays en général et par les jeunes en particulier. En attribuant des prix en espèces, le concours apporte un soutien financier précieux aux lauréats, leur permettant d'investir dans la croissance de leurs entreprises.

En récompensant les projets les plus innovants et les plus prometteurs, le prix encourage les entrepreneurs à repousser les limites et à développer des solutions originales aux défis économiques et sociaux. Le concours permet de mettre en avant des jeunes entrepreneurs souvent méconnus, offrant ainsi une visibilité à leurs projets et facilitant leur accès à de nouveaux réseaux.

Le Prix Franco-Fil contribue à renforcer l'écosystème entrepreneurial en Afrique en créant un environnement propice à l'émergence de nouvelles entreprises et à leur développement durable. C'est donc un événement majeur qui joue un rôle essentiel dans le développement de l'entrepreneuriat en Afrique. Il permet de stimuler l'innovation, de renforcer les liens entre l'Afrique et la France et de contribuer à un développement économique et social plus durable.