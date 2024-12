Ile Maurice: Le passager d'une moto, 19 ans, dans un état critique

Un énième drame s'est produit sur nos routes. Un grave accident impliquant trois véhicules, deux voitures et une moto pilotée par un adolescent de 16 ans de New-Grove, a eu lieu à Rose-Belle dans la soirée du jeudi 12 décembre, aux alentours de 21 h 20. Bilan : deux blessés, dont un grave. Il s'agit du mineur et de son passager à moto. Ce dernier, âgé de 19 ans, se trouve dans un état critique et sous respiration artificielle. Il a dû subir une délicate intervention chirurgicale avant d'être admis à l'unité de soins intensifs de l'hôpital Jawaharlal Nehru tandis que l'adolescent de 16 ans a été admis en salle.

Selon nos informations, il faisait très sombre et pleuvait beaucoup lorsque l'accident s'est produit. Les images des caméras Safe City ont révélé que le jeune motocycliste prenait la direction d'Union-Park. Ils sont vus aux feux de signalisation qui affichaient orange et qui se situent sur la route près du Vieux Moulin et ni le pilote ni son passager ne portait de gilet fluorescent. Au même moment, les deux voitures impliquées dans l'accident, soit une Nissan grise que conduisait un habitant de Rose-Belle de 31 ans, et une Mazda bleue conduite par un homme de 32 ans qui réside également dans le sud, sont aperçues roulant, elles, vers Rose-Belle.

Alertés, les policiers de la localité se sont vite rendus sur place et c'est à bord du véhicule de la police que le jeune homme de 19 ans, grièvement blessé, a été transporté en urgence à l'hôpital. Quant aux deux chauffeurs, ils ont été soumis à des alcootests respectifs qui se sont révélés négatifs. Les trois véhicules ont été remorqués au poste de police de Rose-Belle et une enquête est en cours.