Ile Maurice: Marcus Gad - «L'artiste donne une voix à ceux qui n'en ont pas»

Marcus Gad, invité d'honneur du «Jamrock Reggae Festival», et reggaeman de renommée mondiale, est chez nous pour un unique concert prévu, ce soir, au stade de Bambous.

Le reggaeman Marcus Gad, qui vient de la Nouvelle Calédonie, a atterri, cette semaine, chez nous en compagnie de ses musiciens. Souvenez-vous, son concert était prévu pour mai dernier mais faute de permis, l'événement avait été annulé à la dernière minute alors que Marcus Gad était déjà dans l'île. Les organisateurs avaient promis de trouver une nouvelle date et c'est chose faite. Le concert aura lieu aujourd'hui, à partir de 18 heures, au stade de Bambous.

«On est vraiment content de revenir à Maurice. Je viens de la Nouvelle Calédonie, qui est très loin, et de savoir que des gens, ici, aiment notre musique c'est quelque chose de super pour nous. Et lors de notre venue en mai dernier, nous avons vraiment été bien accueillis. Nous avons eu de belles expériences et on a appris à connaître l'histoire du pays aussi», explique Marcus Gad.

Après l'annulation de son concert en mai, Marcus Gad a voulu mieux connaître notre culture et il a ainsi rencontré Renald Collet, le frère de Kaya. De cette rencontre est né le titre «La vérité». Un titre apprécié par de nombreux fans. «Après l'annulation du concert en mai, on s'était posé beaucoup de questions car ce n'est pas une simple affaire qu'un concert soit annulé par un gouvernement.

Cela ne nous était jamais arrivé. Par la suite, nous avons rencontré Ton Renald et nous lui avons posé beaucoup de questions. Il nous a raconté l'histoire de Kaya et cela nous a beaucoup touchés et nous a donné l'envie de faire la chanson 'La vérité'. J'ai compris qu'ici, la vérité est un grand sujet, la vérité sur l'histoire et sur les choses que l'on peut dire ou pas. Mais nous en tant qu'artistes, nous devons relater ces histoires-là en musique», souligne Marcus Gad.

Le reggaeman explique que si les histoires sont différentes, il voit un parallèle historique et politique, qui se dessine entre les îles, qui ont été d'anciennes colonies. «En Nouvelle Calédonie, il y a eu beaucoup de mouvements ces derniers mois. Puis il y a eu la Martinique avec de grandes révoltes populaires. Ici, vous avez eu toute l'histoire autour des fuites d'écoutes d'appels téléphoniques et une élection.

On voit que quelque chose se passe dans toutes ces petites îles où l'on sent comme un besoin de rétablir une certaine vérité. Et l'artiste est là avec humilité, pour essayer de donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Le rôle que nous pouvons avoir c'est d'être proches du peuple, d'écouter ce que les gens nous disent et ensuite de véhiculer leur message grâce à notre musique», explique-t-il.

Parlant du concert de ce soir, il précise qu'il présentera les titres les plus connus de ses albums. Ceux présents à ce concert auront la joie de découvrir, en première partie, un autre artiste de la Nouvelle Calédonie, Ounine Pawoap. Ce concert verra aussi la participation d'une belle brochette d'artistes locaux dont Natir Chamarel, Oeson, OSB Crew, Renald Collet, Man positive & Vibration et Sayaa. Les billets sont en vente sur le site de Ticketbox.