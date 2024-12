Congo-Kinshasa: CAF-C1 - Maniema Union fait un autre match nul face à AS FAR (1 - 1)

AS Maniema Union et AS FAR du Maroc se sont neutralisées sur le score d'un but partout, samedi 14 décembre au stade des Martyrs de Kinshasa, en marge de la 3è journée de la Ligue des Champions africaine.

Un nouveau nul réalisé par AS Maniema Union, qui cette fois-ci a un goût de la défaite puisqu'en 3 matchs, les Unionistes ont laissé filer 6 points sur les 9 possibles réalisant 3 nuls de suite.

Si contre Raja Athletic Club Casablanca du Maroc (1-1), AS Maniema Union avait encaissé en 1er, cette fois-ci contre AS FAR, c'est Maniema qui a ouvert le score dès la 37è minute par Exaucia Moanda. Ce dernier a bien repris de la talonnade le centre d'Âgée Basiala.

Le but égalisateur d'AS FAR est venu à la 61è minute, marquée par Real Do Corneiro d'une frappe puissante.

Un but partout est le score final.

À la fin de cette rencontre, AS Maniema Union occupe la 2è place avec 3 points derrière AS FAR (1è) avec 5 points et, devant Mamelodi Sundonws (3è) et Raja Casablanca (4è). Ces derniers comptent respectivement 2 points et 1 point en 2 matchs.