Algérie: AAPI - Plus de 11.000 projets d'investissement enregistrés jusqu'à décembre 2024

ALGER — L'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) a enregistré plus de 11.000 projets d'investissement jusqu'au mois de décembre 2024, pour une valeur totale de plus de 4.400 milliards de DA, a indiqué samedi à Alger son Directeur général, Omar Rekkache, soulignant que plus de 50% de ces projets étaient en phase de concrétisation, ce qui reflète la confiance des investisseurs dans le climat d'investissement en Algérie.

Dans une déclaration à la presse en marge de la première Rencontre nationale des directeurs des guichets uniques au niveau national, placée sous le thème "Pour une plus grande efficacité au service de l'investissement et des investisseurs", M. Rekkache a fait savoir que "le nombre de projets d'investissement enregistrés au niveau des guichets de l'agence, de 2022 au 10 décembre 2024, s'élevait à 11.076 projets, pour une valeur totale déclarée de plus de 4.450 milliards de DA", estimant que cela était dû au "regain de confiance des investisseurs dans le climat d'investissement en Algérie".

"Ces projets, dont plus de 50% sont en phase de concrétisation, permettront de créer près de 270.000 emplois, selon les engagements de leurs promoteurs", a ajouté le Directeur général, assurant que l'agence était "pleinement mobilisée pour atteindre l'objectif ambitieux de concrétisation de 20.000 projets d'investissement à moyen terme, avec l'adoption d'une nouvelle stratégie à partir de 2025".

Cette stratégie repose sur "l'accélération du traitement des demandes de foncier, en passant à la vitesse supérieure, et le renforcement du portefeuille foncier par la mise à disposition d'assiettes suffisantes et la création de nouvelles zones industrielles et d'activités afin de répondre à la forte demande sur le foncier économique", a-t-il expliqué.

Concernant la rencontre, qui s'est déroulée en présence des Directeurs généraux des Douanes, des Impôts et du Domaine national, des présidents des groupes publics, de représentants de différents départements ministériels et d'experts algériens et internationaux, M. Rekkache a fait savoir qu'"elle intervient dans le cadre des efforts continus visant à renforcer l'efficacité de l'agence, qui a réalisé des progrès substantiels dans le développement de ses services et l'amélioration de ses performances".

Cette rencontre se veut "un espace de concertation, d'évaluation des performances et de discussion autour des moyens à même d'améliorer les services proposés aux porteurs de projets", a-t-il dit, annonçant "l'organisation d'un concours annuel du meilleur guichet pour encourager l'amélioration des performances".