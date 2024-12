Algérie: Inauguration d'infrastructures de la Sûreté nationale à Tissemsilt et lancement d'autres projets

TISSEMSILT — Le Directeur Général de la Sûreté Nationale (DGSN), Ali Badaoui, a supervisé, samedi, lors d'une visite de travail dans la wilaya de Tissemsilt, l'inauguration de nouvelles infrastructures de la Sûreté et donné le coup d'envoi à d'autres projets.

Lors de l'inauguration du siège de la Sûreté de daïra de Bordj Bounâama, en compagnie du wali de la wilaya, Bouzaïd Fethi, des autorités civiles et militaires, ainsi que de hauts cadres de la Direction générale de la Sûreté nationale, M. Badaoui a appelé les services de Sûreté à prendre en charge les préoccupations des citoyens et à les placer au coeur de leurs missions et priorités, en accompagnant l'expansion urbaine que connaît la wilaya de Tissemsilt.

M. Badaoui a également inauguré le siège de la Sûreté de la daïra de Bordj Emir Abdelkader, réalisé sur une superficie de 1.254 mètres carrés, pour un coût de plus de 30 millions de dinars, ainsi que le célibatorium de Sûreté (88 lits), dans la même commune, baptisé au nom du martyr de la nation "Baten Ahmed" et disposant de toutes les installations nécessaires pour le confort des résidents, avec un budget de plus de 25 millions de dinars.

Dans la commune du chef lieu de wilaya, le DGSN a posé la première pierre pour la construction de deux Sûretés urbaines dans les quartiers de 2.000 logements et 1.614 logements, situés dans les zones de "Bemengouch" et "Hassan".

Dans la même commune, M. Badaoui a inauguré la cinquième Sûreté urbaine dans le quartier des 1.400 logements "AADL", pour lequel un budget de plus de 84 millions de dinars a été alloué, afin de garantir une couverture sécuritaire pour 38.320 habitants. Il a également inspecté les travaux de construction de la station de l'unité de Sûreté républicaine dans le quartier de Saffah, en insistant sur la nécessité d'accélérer les travaux pour une livraison prévue en mars 2025.

De plus, M. Badaoui a visité le nouveau siège de la Sûreté de wilaya de Tissemsilt, s'étendant sur une surface de plus de 3.000 mètres carrés, pour lequel un budget de plus de 115 millions DA a été consacré.