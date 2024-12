Sénégal: Touba - Le complexe académique Cheikh-Ahmadoul-Khadim se lance dans l'enseignement des métiers du pétrole et du gaz

Touba — Le complexe Cheikh-Ahmadoul-Khadim pour l'éducation et la formation (CCAK-EF) a signé une convention de partenariat avec l'Institut national du pétrole et du gaz (INPG), samedi, à Touba (centre), dans le but d'intégrer les métiers du sous-secteur des hydrocarbures (pétrole, gaz, etc.) dans ses filières d'enseignement.

L'accord de partenariat a été signé par le président du CCAK-EF, Cheikh Ahmadou Badawi Mbacké, et le directeur général de l'INPG, Fall Mbaye, en marge de journées pédagogiques sur "les défis et les opportunités du secteur pétrolier et gazier au Sénégal".

"Avec cette convention, le complexe Cheikh-Ahmadoul-Khadim pour l'éducation et la formation va intégrer le pétrole et le gaz dans ses filières de formation", a dit M. Fall.

Selon lui, l'INPG mettra à la disposition du CCAK-EF des formateurs qui vont y enseigner des modules liés au sous-secteur des hydrocarbures.

De la droite vers la gauche, le directeur général de l'INPG, Fall Mbaye, et le président du CCAK-EF, Cheikh Ahmadou Badawi Mbacké

L'accord de partenariat signé fait partie des initiatives de l'Institut national du pétrole et du gaz visant à réduire le chômage à l'aide de la formation, a poursuivi Fall Mbaye.

La convention de partenariat permet au CCAK-EF de diversifier ses offres de formation, selon le directeur de son unité de formation et de recherche dédiée aux métiers et aux technologies, Mouhamadou Masseck Fall.