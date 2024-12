Angola: La première dame met en exergue le potentiel des jeunes

Luanda — La première dame d'Angola, Ana Dias Lourenço, a souligné vendredi, à Luanda, le potentiel des jeunes pour transformer et impacter positivement les communautés.

Ana Dias Lourenço, qui s'exprimait à l'ouverture de la cérémonie associée au projet « 100 ans, 100 entrepreneurs », a souligné qu'il y a eu un effort de la part des jeunes pour proposer des idées de projets, ce qui confirme leur volonté de gagner, en utilisant leurs compétences, leur créativité et l'énergie de leur âge pour trouver des solutions durables.

La responsable a indiqué que plus de 3 000 idées de projets provenant des 18 provinces et de différents secteurs de l'économie, tels que l'agroalimentaire, l'environnement, la durabilité et le développement social, la culture et les arts, y compris le tourisme, ont été soumises via une plateforme officielle.

Elle a ajouté que parmi ces jeunes qui ont envoyé leur candidature, 100 ont été sélectionnés et récompensés en tant que gagnants de ce grand défi.

La première dame Ana Dias Lourenço a encouragé les lauréats à continuer à s'inspirer, à développer des projets qui marquent positivement leur vie, leur communauté et le monde qui les entoure, contribuant ainsi à la diversification de l'économie et à la construction d'une société plus juste et plus inclusive.

« Total Energies démontre son engagement envers la jeunesse et l'innovation depuis 2008, avec son projet phare des Écoles Eiffel, dont j'ai eu le privilège d'assister à la pose de la première pierre de la 5e École Eiffel plus tard cette année dans la ville de Luena », a-t-elle souligné.