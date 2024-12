Afrique Centrale: Crise dans l'est du pays - Les attentes des déplacés de Goma face au processus de paix de Luanda

Ce dimanche 15 décembre, le président congolais Félix Thisekedi et le président rwandais Paul Kagamé sont attendus à Luanda en Angola. L'objectif est de poursuivre les pourparlers autour du processus de paix pour l'est de la RDC. Une sortie de crise est très attendue par les centaines de milliers de déplacés qui s'entassent aux portes de la ville de Goma, la capitale régionale. Tous espèrent rentrer chez eux prochainement.

Depuis environ deux ans, Zaché s'improvise revendeur de téléphone d'occasion au camp de déplacés de Rusayo 1. Dans sa vie d'avant, il était commerçant et agriculteur dans les collines à l'ouest de Goma, la capitale régionale. Une zone toujours inaccessible, car elle reste sous le contrôle du groupe armé M23 appuyé par l'armée rwandaise, précise notre correspondante à Goma, Coralie Pierret.

« Nous ne comprenons pas pourquoi notre gouvernement a échoué. Nous avons beaucoup d'hommes qui peuvent combattre l'ennemi et le déloger du pays. Les rebelles, eux, sont moins nombreux et nous ne comprenons pas pourquoi ils continuent à gagner du terrain. »

«Qu'ils fassent de leur mieux pour que l'on rentre enfin»

Zaché n'est pas le seul à se sentir dépassé par les enjeux de cette guerre. Rosette, mère de famille, elle non plus, n'est pas rentrée chez elle depuis deux ans : « Je souhaite que les autorités fassent tout pour que l'on puisse repartir chez nous. Ici, nous dormons et nous mangeons dans de mauvaises conditions, les enfants ne vont pas à l'école. Qu'ils fassent de leur mieux pour que l'on rentre enfin. »

Côté congolais, on se satisfait de l'avancée de ce processus de Luanda, mais on reste prudent quant aux attentes de ce rendez-vous, précise Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais : « Le président de la République a rendu hommage à son homologué angolais. Parce que la question, ce n'est pas simplement une simple question de rencontre, mais c'est plus ou moins l'aboutissement du processus de discussions qui ont commencé en juillet 2022.

Dimanche, nous irons à Luanda dans l'idée de venir non pas seulement signer un accord d'après ce qui est prévu, mais aussi de nous assurer que la paix revienne dans la partie est du pays, que les Rwandais sortent leurs militaires de nos territoires et que les populations commencent progressivement à revenir dans leur milieu d'origine. C'est cela l'enjeu principal de toutes ces discussions. »

Ces dernières semaines, les affrontements se sont concentrés dans le territoire du Lubero, au nord de la province du Nord-Kivu. Après plusieurs jours de combats et une avancée du M23, l'armée congolaise a annoncé avoir repris quelques villages, dont celui de Matembe, situé sur la route nationale numéro deux qui relient les principaux centres économiques de la province.