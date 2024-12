Sénégal: Orientation sanitaire des sénégalais sur le numéro vert - Le Sneiss se dote d'une nouvelle salle d'écoute

Le Service National de l'Education Sanitaire et Sociale (Sneiss) a réceptionné jeudi dernier une nouvelle salle d'écoute et de conseils. La cérémonie d'inauguration a été présidé par le secrétaire général du ministère de la santé et de l'action sociale, M. Serigne Mbaye.

Dans le cadre de sa mission, d'écoute, d'accueil et d'orientation dans la prévention sanitaire, le Service National de l'Education Sanitaire et Sociale (Sneiss) s'est enrichi d'une nouvelle salle d'écoute et de conseil. Financée par l'USAID Sénégal via son projet Breakthrough ACTION-Sénégal, cette salle permettra selon les acteurs à mieux accompagner les des populations en détresse et de promouvoir la santé mentale et physique au Sénégal.

Pour le Secrétaire général du ministère de la Santé, venu présider la cérémonie d'inauguration, cette salle permet d'offrir aux Sénégalais un numéro vert permettant à des spécialistes, des experts de répondre et conseiller, orienter les populations qui se plaignent d'une situation ou qui se trouvent dans une position où elles ont besoin d'avoir une oreille attentive mais experte pour les orienter.

« Ce centre constitue un instrument extrêmement important dans le dispositif de promotion de la santé mais dans la prise en charge des populations en matière de santé de façon générale » a-t-il fait savoir. Et de faire le plaidoyer pour le renforcement de la formation au niveau des opérateurs. « Il faut amener plus d'opérateurs mais peut-être même augmenter l'heure d'intervention.

Il se passe beaucoup de choses dans les populations qui ont besoin d'intervention, d'avoir en tout cas de bons conseils et une bonne orientation au-delà̀ de l'heure de descente qui est fixée à 20 heures ». Au Sneiss, le directeur Cheikh Sidaty Djimbira a renouvelé son engagement à oeuvrer pour le bien-être des populations. Il s'engage ainsi à mettre tous les atouts de leurs côtés afin de permettre à son service de remplir pleinement sa mission