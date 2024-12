Afrique: Kate Scott et Jalal Bouzrara maîtres de cérémonie aux CAF Awards 2024

Les CAF Awards 2024 seront l'occasion de mettre à l'honneur le football africain, réunissant des stars du ballon rond, des entraîneurs et des invités spéciaux lors d'une cérémonie prestigieuse qui se déroulera au Palais des Congrès à Marrakech au Maroc, lundi prochain.

Les figures emblématiques du football africain seront célébrées pour leurs performances de l'année écoulée. Deux maîtres de cérémonie de prestige mondial se chargeront de la présentation de cette soirée mémorable, qui débutera à 19h00, heure locale (18h00 GMT, 20h00 heure du Caire, 21h00 heure d'Afrique de l'Est).

Kate Scott, journaliste sportive de renom, a précédemment collaboré avec CNN et SkySports avant de rejoindre CBS Sports. Polyglotte, elle maîtrise l'anglais, le français, l'espagnol et l'allemand, et a animé de nombreux événements d'envergure mondiale.

Elle est particulièrement connue pour son rôle d'animatrice des cérémonies prestigieuses comme les Laureus World Sports Awards, qu'elle a présentées à plusieurs reprises. Plus récemment, elle a été à la tête de la couverture de la Ligue des Champions de l'UEFA pour CBS Sports, aux côtés de Thierry Henry, Jamie Carragher et Micah Richards, une émission qui a suscité l'adhésion unanime des critiques.

« Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée d'animer les CAF Awards cette année », a déclaré Scott. « Ce sera un privilège d'être sur scène et dans la même salle que certaines des personnalités les plus influentes du football. J'ai hâte de voir les meilleurs talents du continent être honorés.

« Le football africain donne une âme au football mondial. Le talent qui naît sur ce continent est immense. L'amour pour ce sport est universel en Afrique, et la diversité culturelle avec laquelle il est vécu d'un pays à l'autre fait du football africain l'un des battements de coeur du jeu mondial. »

Jalal Bouzrara, journaliste marocain de radio et de télévision expérimenté, cumule plus de 33 ans d'expérience en tant que producteur de divers programmes sportifs, notamment L'Match et L'Club. Il a co-animé les CAF Awards 2022 à Rabat.

Bouzrara a commencé sa carrière dans la production télévisuelle en 2007, développant une série de concepts et de programmes populaires. Il collabore fréquemment comme présentateur avec la FIFA, la CAF et la FRMF lors des événements organisés au Maroc.

« C'est la seconde fois que j'ai l'honneur et le plaisir de présenter cette magnifique cérémonie des CAF Awards », a affirmé Bouzrara. « Je suis extrêmement enthousiaste et vraiment fier de participer à cette célébration du meilleur de notre continent. »

« Il suffit de jeter un oeil à la liste des nommés pour cette édition 2024 à Marrakech pour constater l'évolution constante de notre football, avec des stars africaines qui brillent aux quatre coins du monde. »

Bouzrara est un ancien membre du comité exécutif de l'AIPS et vice-président de l'Association marocaine de la presse sportive. Il parle couramment l'arabe, le français et l'anglais, et maîtrise également l'espagnol et le portugais.